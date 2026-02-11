Classifiche e trend diffusione quotidiani: tengono i big, boom CorSport, Fatto e Gazzetta

Nel complesso, il mese di dicembre evidenzia una tenuta dei grandi quotidiani nazionali, con alcune testate sportive e d’opinione in crescita, mentre diversi titoli locali e generalisti mostrano leggere flessioni. Il dato più rilevante è l’ascesa di Corriere dello Sport – Stadio.

Classifiche e trend dei quotidiani elaborate sugli ultimi dati Ads di diffusione della stampa relativi al mese di novembre e pubblicati qui su Primaonline. Le tabelle per Primaonline.it sono realizzate da Withub.

La classifica su dati ADS della diffusione carta + digitale dicembre 2025 (la prima qui sotto) conferma Corriere della Sera al vertice con 207.963 copie, in lieve calo rispetto a novembre (-0,6%, pari a -1.212 copie). Segue la Repubblica, che registra una flessione più marcata del 5,8% e perde 7.589 copie, scendendo a quota 123.119. In controtendenza, La Gazzetta dello Sport cresce del 5,7% e raggiunge 120.873 copie, superando Il Sole 24 Ore, che si attesta a 116.195 con un incremento dello 0,7%.

Tra i quotidiani con variazioni positive spicca Il Fatto Quotidiano, che guadagna il 6,5% e arriva a 57.983 copie. Ancora più significativa la crescita di Corriere dello Sport – Stadio, che registra un +13,2% e sale a 34.885 copie. Anche il Giornale (+1,4%) e QN – La Nazione (+0,8%) mostrano segnali di ripresa.

Sul fronte delle flessioni, si segnala il calo del Messaggero (-3,6%), del Gazzettino (-3,2%) e soprattutto del Mattino, che perde l’8,2% e scende a 21.078 copie. La Verità registra una contrazione del 4%, mentre la Repubblica e il Messaggero Veneto mostrano rispettivamente cali del 5,8% e dell’1,2%.

Nel segmento dei quotidiani locali, Dolomiten, L’Eco di Bergamo, L’Unione Sarda e Giornale di Brescia mantengono una sostanziale stabilità, con variazioni minime comprese tra -0,2% e -0,7%.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

TOTALE DIFFUSIONE CARTA + DIGITALE

Confronto mese su mese: dicembre 2025 (stimati) VS novembre 2025 (stimati)

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Confronto anno su anno: dicembre 2025 (stimati) VS dicembre 2024 (contabili)

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

TOTALE VENDITE INDIVIDUALI

Confronto anno su anno: dicembre 2025 (stimati) VS dicembre 2024 (contabili)

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

VENDITA INDIVIDUALI CARTACEI

Confronto anno su anno: dicembre 2025 (stimati) VS dicembre 2024 (contabili)