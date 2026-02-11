Sanremo: Irina Shayk co-conduttrice. Tiziano Ferro superospite

Altro tassello per l’ormai imminente Sanremo. Dopo il passo indietro di Andrea Pucci – con coda di polemiche che hanno anche coinvolto la politica -, la serata di giovedì 26 febbraio vedrà salire sul palco dell’Ariston la super modella russa Irina Shayk come co-conduttrice.

“Una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima e bravissima attrice” l’ha definita Carlo Conti sui social, annunciandone la presenza.

Presenza fissa sulle passerelle e sui red carpet più prestigiosi, da Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry fino al Met Gala, a Cannes e agli Academy Awards, Shayk nella sua carriera è apparsa su oltre 150 copertine, 46 delle quali su Vogue, è tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2026 e ha debuttato sul grande schermo come attrice al fianco di Dwayne Johnson nel film Hercules.

Torna Tiziano Ferro

Novià anche sul fronte degli ospiti, con la presenza all’Ariston di Tiziano Ferro. il cantautore torna a Sanremo, dove è stato protagonista diverse volte, l’ultima nel 2020 come ospite fisso dell’edizione targata Amadeus: tra le sue performance, il duetto con Ranieri in Perdere l’amore, l’omaggio a Mia Martini con Almeno tu nell’universo, il monologo sui 40 anni che avrebbe compiuto poco dopo.



