Al via ‘Le Voci del Domani’: il Festival dell’Economia di Trento chiama i giovani al centro del dibattito pubblico

Torna “Le Voci del Domani”, la Call for Ideas promossa dal Festival dell’Economia di Trento, che offre ai giovani tra i 18 e i 30 anni l’opportunità di salire sul palco di uno dei principali appuntamenti culturali ed economici del Paese. Le candidature sono aperte fino all’8 aprile sul sito.

L’iniziativa si inserisce nel programma della XXI edizione del Festival, in calendario dal 20 al 24 maggio 2026 a Trento, e dedicata al tema “Dai mercati ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”. Un titolo che mette al centro le trasformazioni economiche, sociali e geopolitiche in atto, chiamando in causa proprio la generazione che oggi ne vive in prima persona le conseguenze e le opportunità.

Spazio alle nuove generazioni

‘Le Voci del Domani’ nasce con un obiettivo preciso: trasformare idee, visioni e competenze dei giovani in contributi attivi all’interno del dibattito pubblico. Non semplici destinatari di analisi e narrazioni, ma protagonisti diretti del confronto su temi cruciali come l’evoluzione dei mercati, i nuovi equilibri di potere, le disuguaglianze, il futuro del lavoro e dell’impresa. La call invita a proporre un’idea, una riflessione o un punto di vista coerente con il tema del Festival e con il programma 2026. Ai candidati è richiesto l’invio di: un testo di presentazione di massimo 1.200 caratteri; un video di presentazione della durata di 2 minuti, in cui illustrare il tema scelto e le motivazioni della candidatura. Le iscrizioni restano aperte fino all’8 aprile per partecipare come speaker alla XXI edizione. I selezionati interverranno nel programma ufficiale accanto a economisti, manager e rappresentanti delle istituzioni.

Il comitato scientifico e la selezione

Le candidature saranno valutate dal Comitato Scientifico del Festival, presieduto da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. Ne fanno parte: Ericka Costa, professoressa associata di Economia aziendale al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento; Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all’Università di Trento; Adriana Castagnoli, storica dell’economia.

I giovani selezionati entreranno a pieno titolo nel programma ufficiale del Festival come speaker, intervenendo in presenza accanto a economisti, esperti, rappresentanti della business community e del mondo accademico, in un confronto a livello nazionale e internazionale. L’edizione 2025 ha già dimostrato l’impatto concreto dell’iniziativa. I giovani selezionati hanno potuto intervenire al fianco di figure di primo piano come: l’economista Giulio Sapelli; Stefano Scarpetta, direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell’Ocse; Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi; Antonella Sberna; Maurizio Landini, Segretario generale della CGIL; Maurizio Tarquini, Direttore generale di Confindustria. Un’esperienza che ha permesso ai partecipanti di confrontarsi direttamente con chi oggi guida istituzioni, imprese e organizzazioni economiche.

Il Festival 2026 aumenta di un giorno

Il Festival dell’Economia di Trento è organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo 24 ORE e da Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune di Trento e dell’Università di Trento.

L’appuntamento è fissato da mercoledì 20 a domenica 24 maggio, con un programma che aumentato a cinque giorni metterà a confronto mercati, istituzioni, imprese e società civile sulle nuove dinamiche del potere economico globale e sulle aspettative delle giovani generazioni.