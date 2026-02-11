Professione influencer: i digital content creator hanno creato 25 mila imprese

Da InfoCamere-Università di Padova la prima ricerca sul fenomeno in Italia. Imprese triplicate negli ultimi 10 anni, Milano hub nazionale con

3800 imprese, ma il Sud tiene il passo

Sono oltre 25mila le imprese italiane nate intorno alla creazione di contenuti digitali: YouTuber, tiktoker, influencer e video maker che hanno trasformato competenze digitali e creatività in vere e proprie attività economiche strutturate.

È quanto emerge dalla prima ricerca italiana sul tema, condotta da InfoCamere in collaborazione con l’Università di Padova, che fotografa un fenomeno in forte espansione e mette a fuoco la mappa dell’imprenditorialità digitale nel Paese.

Numeri triplicati in 10 anni

Tra il 2015 e il 2024, il numero di Digital Content Creator è triplicato passando da circa 9mila a oltre 25mila imprese. Un’espansione trainata soprattutto dalle aziende “core” (+206%), cioè quelle che operano direttamente nei settori della produzione audiovisiva, del marketing digitale e della gestione di piattaforme online. Ma anche le imprese “ibride” – che integrano la content creation in settori tradizionali come moda, turismo, fitness e consulenza – sono più che raddoppiate (+155%).



Ovviamente il grosso della crescita è arrivato nel biennio 2020-2021, quando la pandemia ha accelerato la domanda di contenuti e servizi di comunicazione online, aprendo nuove opportunità di mercato. Ma da quel momento, la crescita non si è più fermata e sono nate circa duemila nuove imprese l’anno nel 2022 e nel ‘23 e ben 3 mila nel 2024.

Alfabetizzazione digitale come leva

“I Digital Content Creator rappresentano una nuova frontiera imprenditoriale che nasce da competenze, creatività e reti digitali, più che da capitali tradizionali. Saperli individuare e raccontare significa offrire strumenti concreti a istituzioni, policy maker e imprese per orientare scelte strategiche e accompagnare l’innovazione”, ha commentato Paolo Ghezzi, Direttore Generale di InfoCamere.

“L’alfabetizzazione digitale – afferma Paolo Gubitta,docente dell’Università di Padova, coordinatore della ricerca – è una leva di inclusione, capace di favorire la partecipazione attiva al mercato del lavoro. È un fenomeno di democratizzazione produttiva, una nuova forma di imprenditorialità diffusa, in cui la competenza tecnologica è al tempo stesso strumento operativo e fattore identitario”.

Geografia del fenomeno

E’ di rilievo anche il dato sulla distribuzione geografica. Per la prima volta, un settore legato all’innovazione digitale mostra una presenza equilibrata su tutto il territorio nazionale: il Nord Ovest concentra infatti il 30,2% delle imprese (7.681), il Centro il 26,9% (6.834), il Mezzogiorno e le Isole il 27,9% (7.103) e il Nord Est il 15,0% (3.811).

Milano conferma il suo ruolo di hub digitale nazionale con oltre 3.800 imprese, pari al 15% del totale, ma accanto ai poli tradizionali emergono nuove realtà come Puglia, Sicilia e Campania.

Sono imprese giovani, l’80% ha meno di 10 anni di attività, e gli amministratori hanno un’età mediana di 48-49 anni, circa 6 anni in meno rispetto alla media nazionale, con una forte presenza di under-40 e, nelle imprese core, anche di under30. Emerge inoltre una quota lievemente più alta di donne amministratrici (27,6% nelle ibride, contro il 26,3% nelle imprese di controllo), segnale di una maggiore accessibilità imprenditoriale in un settore dove le barriere d’ingresso sono più basse: non servono grandi capitali, ma competenza digitale, creatività e capacità di costruire comunità online.

Dal punto di vista dimensionale, il 93% delle Digital Content Creator è costituito da micro e piccole imprese (fino a 9 addetti), riflettendo la natura artigianale-digitale del fenomeno. Tuttavia, molte di queste realtà stanno evolvendo verso forme più strutturate, con collaboratori stabili e modelli di business definiti.