Anna Valle mette in fila il pattinaggio, il film di Rai1 e Bologna-Lazio

Anna Valle su Canale5, un film con Anthony Hopkins su Rai1, la Coppa Italia su Italia1, il pattinaggio olimpico su Rai2. E’ stata questa la parte principale della griglia nella serata tv dell’11 febbraio, con su Rai3 la solita Federica Sciarelli e ‘Chi l’ha visto?’ e, fronte approfondimento, Aldo Cazzullo su La7 (‘Le cinque giornate’) e Tommaso Labate su Rete4 (‘Realpolitik’, con Sabina Guzzanti tra gli ospiti e il ‘Caso Pucci’ in primo piano). Il tutto in una giornata olimpica memorabile, caratterizzata dai due ori nello slittino nel preserale.

Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10.00 ha messo in fila queste e le altre opzioni principali.

Vince la fiction di Canale5, Una nuova vita, che guadagna un punto di share; bene il pattinaggio su Rai2

Su Canale5 ‘Una Nuova Vita’ con Anna Valle, Daniele Pecci, Anna Valle, Kaspar Capparoni, Anna Favella ha conquistato 3.044.000 spettatori con uno share del 19,7%.

Su Rai2 per il programma di pattinaggio artistico delle Olimpiadi di Milano-Cortina (ha vinto la coppia francese, quarti gli italiani), ha conseguito 2,670 milioni di spettatori e 13,4% di share.

Su Rai1 il film ‘One Life’ con Anthony Hopkins protagonista di una storia vera ha avuto 1,8 milioni di spettatori e 10,2% di share.

Su Italia 1 Bologna-Lazio di Coppa Italia, vinta dai biancocelesti di Maurizio Sarri ai rigori, ha conseguito 1,761 milioni di spettatori e 8,7% di share.

Su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ con Federica Sciarelli alla conduzione è arrivato a 1,359 milioni di spettatori e 8,9% di share.

Cazzullo in replica stacca Labate

Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ con Aldo Cazzullo in replica, a 876mila spettatori e il 4,8%.

Su Rete4 ‘Realpolitik’ con Sabina Guzzanti e Vladimir Luxuria da Tommaso Labate, a 548.000 spettatori e 4,1%.

In access prime time vince Scotti sprintando su De Martino

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 3.715.000 spettatori e 18,4%, ‘Affari Tuoi’ a 4.812.000 spettatori e 22,3%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.788.000 spettatori e 18,5%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.868.000 spettatori e 22,6%.