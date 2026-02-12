Il 2 marzo debutta online La Sintesi, quotidiano diretto da Casalino edito da Iervolino

Il 2 marzo debutta in Rete La Sintesi all’indirizzo lasintesi.online, quotidiano dedicato alla politica e all’attualità, diretto da Rocco Casalino e prodotto con l’imprenditore cinematografico Andrea Iervolino.

Una nuova avventura editoriale che unisce due profili molto diversi: da un lato un produttore internazionale attivo tra cinema e innovazione, dall’altro uno dei comunicatori più noti della scena politica italiana degli ultimi anni.

Rocco Casalino torna al giornalismo come direttore

Nato a Frankenthal nel 1972, Rocco Casalino è un giornalista, ingegnere e figura politica conosciuta soprattutto per il ruolo di portavoce e capo della comunicazione di Giuseppe Conte durante i governi Conte I e II (2018-2021). Protagonista della strategia comunicativa del Movimento 5 Stelle, ha gestito momenti istituzionali complessi, inclusa la comunicazione durante la pandemia di COVID‑19.

Prima della carriera politica, Casalino era diventato noto al grande pubblico come concorrente della prima edizione del Grande Fratello nel 2000.

Nel 2025 ha annunciato la conclusione del suo percorso con il M5S, dichiarando la volontà di tornare al giornalismo politico. È autore dell’autobiografia “Il Portavoce”.

Scouting iniziato in autunno

Già dallo scorso autunno Casalino aveva avviato la ricerca di giovani giornalisti e professionisti esperti per quello che doveva essere un nuovo giornale online. Le candidature andavano spedite via email (a [email protected]) attraverso un video di tre minuti con presentazione personale e analisi di politica interna e internazionale. Approccio che fa intuire un approccio multimediale della testata che ora sappiamo debutterà il 2 marzo con il nome La Sintesi.