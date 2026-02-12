Sky riunisce Netflix, Disney+, HBO Max e Hayu in un unico abbonamento, prima super‑subscription globale

Sky ha annunciato che, per la prima volta al mondo e inizialmente nel Regno Unito e in Irlanda, dal 26 marzo riunirà Disney+, HBO Max, Netflix e Hayu in un unico abbonamento Sky TV.

La piattaforma diventa così la casa dell’intrattenimento da non perdere, con le principali app di streaming affiancate ai contenuti Sky Originals come Saturday Night Live UK e Under Salt Marsh e alle esclusive Sky come Heated Rivalry, tutte integrate nell’esperienza Sky TV.

Un unico abbonamento con le principali piattaforme streaming

Per la prima volta, i nuovi clienti potranno avere Sky, HBO Max, Disney+, Hayu e Netflix insieme nel pacchetto Sky Ultimate TV a partire da 24 sterline al mese, con la migliore convenienza sul mercato. I clienti esistenti avranno accesso semplificato alle piattaforme, con oltre 20 sterline di app di streaming incluse ogni mese nel loro abbonamento Sky TV.

Accordi con Disney+ e HBO Max

Grazie a un nuovo accordo pluriennale, Disney+ Standard con pubblicità sarà incluso per i clienti Sky idonei a partire da marzo (data da confermare), con possibilità di passare ai piani Standard o Premium mantenendo il risparmio. HBO Max Basic con pubblicità sarà disponibile dal 26 marzo, al lancio nel Regno Unito e in Irlanda, e sarà incluso per i clienti Sky Stream, Sky Glass con Ultimate TV e Sky Q. I clienti Sky+ avranno accesso ai contenuti HBO Max Basic con pubblicità e Hayu.

Hayu e reality show su Sky

Da luglio Hayu, la casa del reality, sarà incluso nell’abbonamento Sky, con i nuovi episodi dei franchise più celebri come The Real Housewives e Below Deck disponibili lo stesso giorno della messa in onda negli Stati Uniti. Già da marzo, una selezione dei principali titoli Hayu sarà visibile su Sky TV.

Un’esperienza integrata con Sky OS

Con Sky, Disney+, Netflix, HBO Max e Hayu riuniti, Sky diventa la destinazione unica per serie, film e sport. Sky OS, la piattaforma che alimenta Sky Stream e Sky Glass, aggrega i contenuti di Sky e delle app in un solo ambiente, con suggerimenti personalizzati, funzione Continue Watching condivisa e playlist che permettono di salvare titoli da app e canali in un unico spazio. Il controllo vocale consente di cercare e avviare i contenuti con comandi come “Hello Sky, play The Bear”.

HBO Max anche su NOW

Gli abbonati NOW Entertainment avranno HBO Max Basic con pubblicità incluso senza costi aggiuntivi, integrato nell’app NOW. Il nuovo membership NOW Entertainment & HBO Max sarà disponibile da 6,99 sterline al mese per i nuovi clienti, mentre un nuovo piano NOW Entertainment partirà da 4,99 sterline al mese con accesso a Sky Originals, esclusive e serie HBO.

Offerte e pacchetti disponibili

I nuovi clienti potranno sottoscrivere Sky Ultimate TV con Sky Originals ed esclusive, Hayu, Netflix, Disney+ e HBO Max a partire da 24 sterline al mese, con oltre 130 canali inclusi. Per chi desidera un assaggio dell’offerta, Sky Essential TV parte da 15 sterline al mese con oltre 100 canali, Sky Atlantic e Netflix. Con questa strategia, Sky si posiziona come hub unico dell’intrattenimento globale, offrendo in un solo abbonamento la più ampia gamma di contenuti disponibili sul mercato.