La protesta silenziosa delle spille: le star contro le politiche migratorie di Trump

Ai Golden Globe, l’attore Mark Ruffalo ha protestato contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e l’agenzia ICE, indossando spille con la scritta “Be Good” in onore di Renee Macklin Good, la trentasettenne americana uccisa dalla polizia anti-immigrazione lo scorso 7 gennaio, e “Ice Out”. Ruffalo aveva espresso forte preoccupazione per la situazione politica, definendo il presidente un “criminale condannato”, e aveva donato oltre 200.000 dollari in beneficenza., unendosi a una crescente mobilitazione dello star system che ha coinvolto anche i Grammy Awards 2026, dove artisti come Bad Banny, Olivia Dean, Billie Eilish e molti altri hanno usato il discorso sul palco dei Grammy per schierarsi contro le politiche anti immigrazione dell’amministrazione americana.
Ma la protesta silenziosa, iniziata sul red carpet indossando le spille, continua e in rete l’offerta è ampia e variegata: “Be Good”, come simbolo di umanità e giustizia, è “un promemoria per diffondere gentilezza e compassione ovunque tu vada”. “ICE OUT”, invece, si propone come un “messaggio più diretto e combattivo”: fermare le azioni ritenute ingiuste, difendere i valori umani e chiedere giustizia per chi ne ha più bisogno.