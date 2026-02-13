Elon Musk e l’escalation dei post sulla razza su X

A gennaio contenuti quasi quotidiani su “minaccia bianca”, diffusi a oltre 200 milioni di follower.

A gennaio, Elon Musk ha pubblicato o rilanciato sulla piattaforma X contenuti su razza e immigrazione in 26 giorni su 31, sostenendo che la popolazione bianca sarebbe sotto minaccia demografica o vittima di discriminazione sistemica. E’ quanto emerge da un’indagine condotta dal britannico Guardian.

Contenuti da manuale suprematista

Il 22 gennaio, poco prima di intervenire al World Economic Forum di Davos, Musk ha scritto: “I bianchi sono una minoranza in rapida estinzione”, rilanciando un video di un influencer irlandese anti-immigrazione sui cambiamenti demografici.

Heidi Beirich, cofondatrice del Global Project Against Extremism, dopo aver esaminato una selezione dei post, ha dichiarato: “Se togliessi il nome di Elon Musk da questi contenuti e me li mostrassi, penserei che si tratta di un suprematista bianco”. Secondo Beirich, Musk pare essere “profondamente immerso nel mondo del nazionalismo bianco”.

Anche William Braniff, direttore esecutivo del Polarization and Extremism Research and Innovation Lab (Peril) presso l’American University, sostiene che diversi post contengono “esempi da manuale” della teoria della “grande sostituzione”, l’idea complottista secondo cui élite liberali o ebrei starebbero favorendo l’immigrazione per sostituire le popolazioni bianche. Braniff ha avvertito che questa narrativa è stata “particolarmente mobilitante per attacchi suprematisti bianchi altamente letali negli Stati Uniti e altrove”, tra cui l’attacco del 2018 alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh e la strage razzista del 2022 in un supermercato di Buffalo, dove l’attentatore aveva lasciato un manifesto di 180 pagine relative alla sostituzione etnica.

Interazioni con attivisti dell’estrema destra

Gran parte dell’attività di Musk non è costutuita da post originali, ma da rilanci e brevi segnali di approvazione. Il 10 gennaio ha risposto “sì” a un account nazionalista bianco che sosteneva che il “comunismo razziale” avrebbe distrutto Rhodesia e Sudafrica e che lo stesso processo sarebbe in atto in Occidente per trasformarlo in una “Favela Globale”. Il 7 gennaio, rispondendo a un influencer che affermava che “vogliono semplicemente eliminare le persone bianche”, Musk ha commentato: “alcune persone davvero lo vogliono”. Il 9 gennaio ha definito “vero” un post secondo cui i bianchi sarebbero destinati a essere “massacrati” come minoranza e che “la solidarietà bianca è l’unico modo per sopravvivere”.Il 16 gennaio ha rilanciato il testo di un influencer di destra secondo cui il “genocidio dei bianchi è la piattaforma ufficiale del Partito Democratico” americano.

Il caso Martin Sellner e la “remigrazione”

Il 17 gennaio Musk ha condiviso un testo contro lo “sconvolgimento etno-culturale” in Europa scritto da Martin Sellner, fondatore del Movimento Identitario, commentando: “questa è semplicemente una constatazione di fatto”. Secondo Beirich, Sellner, – pur respingendo l’etichetta di suprematista, dichiarando di rispettare “la dignità di tutti gli altri” e di rifiutare il terrorismo – è oggi una delle figure più influenti dell’area suprematista bianca e promotore del concetto di “remigrazione”, ovvero l’espulsione dei non bianchi dai Paesi occidentali.

Le smentite di Musk

Musk ha più volte negato di essere razzista o antisemita. In un’intervista del 2024 con Don Lemon ha dichiarato di non aderire alla teoria della grande sostituzione, mentre a Joe Rogan ha assicurato di non essere un nazista, dopo le polemiche seguite a un suo intervento a un evento del partito tedesco AfD, durante il quale aveva invitato i tedeschi a superare il loro “senso di colpa per il passato”.

Musk ha inoltre sostenuto di condannare il terrorismo e di non sostenere la violenza.

Normalizzazione e strategia comunicativa

Secondo Braniff, presentare tali posizioni come “semplici fatti” o come buon senso è una tattica tipica dell’estrema destra. Quando emergono critiche interne, spiega, la strategia diventa presentare il dissenso come tradimento. “Quella visione riduzionista crolla quando persone del tuo stesso gruppo ti dicono che stai dicendo sciocchezze”, ha affermato Braniff. “Allora il requisito principale diventa attaccare il dissenso interno, delegittimarlo come tradimento razziale e come ‘woke’”.

Con l’inizio di febbraio, i toni di Musk su X non sono cambiati, e commentando il post di un attivista che sosteneva che la civiltà irlandese sarebbe finita perché gli uomini temono di essere accusati di razzismo, ha replicato: “Questi uomini sono patetici traditori”.