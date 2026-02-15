Record di ascolti e di polemiche per Inter‑Juve. E Clerici batte De Filippi

Inter-Juve? Male, anzi malissimo per il calcio italiano e bene, anzi benissimo per i nerazzurri e per Auditel. La partita più attesa della stagione ha fatto registrare numeri altissimi. Inter‑Juventus del 14 febbraio, trasmessa in contemporanea su Sky Sport e DAZN, ha catalizzato l’attenzione del pubblico come poche altre sfide del nostro campionato.

Il match ha ottenuto 1,5 milioni si Sky (con un post garea da 615 mila) e 1,3 milioni su Dazn superando i 2,8 milioni di spettatori complessivi.

Una serata da record, almeno sul piano mediatico, che però si è trasformata in un boomerang per il calcio italiano: invece di celebrare lo spettacolo, il Paese si è ritrovato immerso in un vortice di polemiche arbitrali senza precedenti.

E come se non bastasse, la stessa giornata era già stata segnata da un altro episodio controverso: la penalizzazione di Pietro Sighel, punta di diamante dello short track azzurro, alle Olimpiadi invernali. Due “giudizi” contestati, due sport diversi, un’unica sensazione: la fiducia nei sistemi arbitrali – nazionali e internazionali – è ai minimi storici, nonostante tecnologie sofisticate per ‘aiutare’ i decisori.

La Penna nel mirino: Inter‑Juve diventa un caso

La direzione dell’arbitro Fabrizio La Penna è stata il fulcro della tempesta. In particolare, la doppia ammonizione inflitta a Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha scatenato un’ondata di critiche: un provvedimento giudicato affrettato, sproporzionato e decisivo nell’economia della partita, che ha lasciato i bianconeri in dieci uomini e ha spianato la strada al successo dell’Inter.

In un match dal richiamo globale, ogni errore pesa il doppio. E questa volta, il mondo ha visto un sistema arbitrale apparso goffo, insicuro e non all’altezza del palcoscenico.

Comolli e Chiellini all’attacco: “Problema strutturale, non episodico”

A fine partita, due figure di peso della Juventus hanno scelto di rompere gli indugi: Damien Comolli, ad della Juve e Giorgio Chiellini, ex capitano e oggi dirigente del club. Entrambi hanno denunciato non solo l’arbitraggio di La Penna, ma l’intero andamento della stagione. Le loro parole sono state nette: “Inaccettabile rovinare una partita così. Non è più un problema del singolo arbitro. È un problema strutturale del sistema arbitrale italiano”.

Un’accusa pesante, che riflette un malessere diffuso e che ha trovato eco immediata tra tifosi, opinionisti e addetti ai lavori.

L’altro derby: The Voice Kids contro C’è Posta

Inter‑Juve ha confermato il suo status di evento globale, ma la narrazione post‑partita è stata monopolizzata dagli errori arbitrali. Le moviole hanno invaso ogni trasmissione, i social sono esplosi, i commenti internazionali hanno sottolineato le difficoltà del nostro sistema.

In un campionato che cerca di rilanciarsi sul piano dell’immagine, episodi come questo rischiano di diventare un freno pesante. Specie se il ricorso alle nuove tecnologie avrebbe dovuto azzerare questo rischio di aleatorietà del giudizio. Ma vediamo come Auditel ieri ha messo in fila le principali proposte della serata.

Su Rai1 ‘The Voice Kids’ a 3.382.000 spettatori e 23,4% terminando alle 24.52.

Su Canale5 ‘C’è Posta per Te’ a 3.272.000 spettatori con uno share del 22,1% terminando alle 24.31.

Su Rai2 ‘Olimpiadi Invernali Milano-Cortina’ a 1.488.000 e l’8,4% con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su La7 ‘In Altre Parole’ a 974.000 spettatori con il 5,3% nella prima parte e 500.000 spettatori con il 3,2% nella seconda. Su Italia1 ‘Una notte al museo 3’ a 679.000 spettatori e 4%. Su Rete4 ‘Non c’è due senza quattro’ a 608.000 spettatori e 3,7%. Su Rai3 ‘Balla coi lupi’ a 551.000 spettatori e il 3,6%. Sul Nove ‘Accordi & Disaccordi’ a 376.000 spettatori con il 2,4%. Su Tv8 ‘4 Ristoranti’ a 261.000 spettatori e 1,4%.