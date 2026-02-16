Allemandi ridisegna il modello editoriale dell’arte

Numeri, strategia e visione della nuova media company culturale sotto l’egida di Intesa Sanpaolo

Non è stata una semplice presentazione di palinsesti, ma una dichiarazione di posizionamento. La serata alle Gallerie d’Italia di Milano, il 12 febbraio, con cui la Società Editrice Allemandi ha presentato i programmi 2026 ha avuto il tono e la struttura di un manifesto strategico.

A poco più di un anno dall’ingresso nella compagine di Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 e Fondazione CRC, la casa editrice storicamente legata al Giornale dell’Arte ha scelto di mostrarsi al mercato con un’identità precisa: non più solo editore di settore, ma piattaforma capace di muoversi tra linguaggi, mercati e modelli editoriali diversi. Un progetto che ambisce a trasformare uno storico marchio dell’editoria d’arte in una media company culturale integrata.

Michele Coppola e Paride Vitale

Ad aprire l’incontro è stato Michele Coppola, presidente di Allemandi, executive director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, introdotto con tono da dialogo informale dal comunicatore e personaggio televisivo, Paride Vitale, ideatore di ArteParco in Abruzzo. Coppola ha ricostruito il senso industriale dell’operazione, spiegando come l’ingresso della banca nell’editoria rappresenti una naturale estensione del progetto culturale del gruppo.

La parola chiave, ha sottolineato, è coerenza: “investire in Allemandi significa rafforzare un ecosistema che già comprende musei, produzione culturale e divulgazione”.

Il primo anno della nuova gestione

Entrando nel merito dei risultati, l’amministratore delegato Luigi Cerutti ha definito il 2025 “un anno speciale”, segnato dalla raccolta di un testimone lungo quarant’anni di storia editoriale.

In dodici mesi la società ha raddoppiato il fatturato superando i 5 milioni di euro – dato ancora non ufficiale in attesa dell’approvazione di bilancio – grazie all’ampliamento delle partnership e al rafforzamento distributivo.

Luigi Cerruti

Tra i risultati: il consolidamento del Giornale dell’Arte come principale mensile cartaceo nazionale di settore, il forte sviluppo del digitale, la crescita dell’area libri, passata da circa 30 a quasi 100 titoli annui, l’apertura di una divisione servizi museali operativa anche all’estero.

La logica, ha spiegato Cerutti, “è quella di allargare il perimetro operativo: non più solo editore, ma piattaforma culturale capace di stare sul mercato e generare valore economico oltre che culturale”.

I nuovi prodotti editoriali

Il contesto in cui si inserisce questa operazione non è neutro. L’editoria culturale internazionale vive una fase di contrazione strutturale, tra riduzione delle tirature, calo degli investimenti pubblicitari e crescente migrazione dell’attenzione verso ambienti digitali veloci ma spesso privi di filtri critici. È proprio in questo scenario che la scelta di investire in un marchio editoriale assume valore strategico.

Il centro di questo sistema resta il Giornale dell’Arte, ma la funzione attribuita alla testata si sta trasformando profondamente. Non viene più concepita soltanto come mensile informativo, bensì come osservatorio permanente sul sistema culturale italiano. Il termine osservatorio, ripetuto più volte durante la presentazione, indica un modello editoriale fondato su monitoraggio, analisi e interpretazione, oltre che sulla cronaca.



Questa evoluzione prende forma in tre direttrici parallele. La prima è il rapporto annuale Arte e Imprese, giunto alla quarta edizione, che studia il ruolo degli investimenti privati nella cultura e che ora si arricchisce di una base quantitativa costruita insieme all’Università di Torino attraverso l’analisi dei bilanci di circa duecento aziende italiane.

La seconda riguarda il monitoraggio delle filiere formative del settore culturale, un lavoro di mappatura che analizza università, accademie e scuole di specializzazione con l’obiettivo di comprendere come si formano i professionisti di domani e quanto il sistema educativo riesca a dialogare con il mercato.

La terza direttrice è il ritorno del Giornale delle Fondazioni, testata nata nel 2002 e poi chiusa nel 2017, che tornerà in edicola con la funzione di osservatorio stabile sulla filantropia istituzionale italiana, un sistema composto da decine di fondazioni che rappresentano una delle principali fonti di sostegno economico alla cultura nazionale.

Nel loro insieme questi strumenti trasformano il giornale in una piattaforma di analisi del sistema culturale oltre che in un mezzo di informazione.

Luca Zuccala e Nicolas Ballario

Il momento più identitario della serata è arrivato con l’intervento del direttore Luca Zuccala, che ha impostato il suo discorso come una dichiarazione di poetica editoriale. Il punto centrale è stato la difesa della carta, non come nostalgia ma come scelta competitiva. La stampa, ha sostenuto, garantisce tempo di lettura, sedimentazione e autorevolezza, qualità che il flusso digitale tende a comprimere. La carta diventa così un asset strategico proprio perché consente un’esperienza lenta e stratificata. Allo stesso tempo Zuccala ha insistito sulla complementarità tra supporti: il digitale non sostituisce il cartaceo, ma lo affianca, purché mantenga lo stesso filtro professionale costruito in oltre quarant’anni di storia editoriale. I numeri citati restituiscono la dimensione della macchina produttiva: centinaia di articoli pubblicati ogni mese online, oltre un milione e mezzo di visualizzazioni mensili, una redazione aperta composta da decine di professionisti e una rete internazionale di collaboratori.

L’ambizione dichiarata è quella di diventare il punto di riferimento assoluto dell’informazione artistica e culturale su tutti i canali, rafforzando la leadership nella stampa e conquistando quella digitale.

Tra i segnali più evidenti della volontà di espansione linguistica c’è il lancio del Telegiornale dell’Arte, format settimanale digitale ideato e condotto da Nicolas Ballario.

Il suo profilo, costruito tra curatela, radio, televisione e produzione di mostre, rappresenta perfettamente la direzione intrapresa dalla casa editrice: integrare competenze e linguaggi per raccontare il sistema artistico con strumenti contemporanei. Il progetto audiovisivo non è quindi un semplice nuovo prodotto, ma l’ingresso stabile di Allemandi in una dimensione narrativa ulteriore, destinata a dialogare con carta e digitale.

Un’altra tessera fondamentale della nuova architettura editoriale è il rilancio di Vernissage, marchio storico affidato alla cura di Jacopo Bedussi e Alessio Vannetti. Il magazine, nato negli anni Novanta come fotogiornale dell’arte, rinasce oggi come pubblicazione semestrale di opinione e analisi dedicata alle imprese culturali e alle industrie creative. La scelta dei curatori riflette la volontà di allargare il campo: Bedussi proviene dal mondo e della scrittura culturale e di costume, mentre Vannetti ha maturato esperienza strategica nel branding e nel lusso (e’ stato anche EVP chief brand officer di Gucci).

La nuova linea editoriale è costruita come un percorso tematico progressivo che attraversa concetti come desiderio, potere e assenza, declinati come capitoli di un unico discorso sull’immaginario contemporaneo. La distribuzione internazionale prevista conferma l’ambizione di posizionare il magazine come oggetto culturale destinato a circolare nei principali circuiti librari e creativi. E ad essere interessante per la comunicazione di brand terzi.

Alessio Vannetti e Jacopo Bedussi curatori di Vernissage, insieme a Paride Vitale

I libri decidono che cosa resta

A delineare la linea editoriale del comparto libri è stato Pietro Della Lucia, direttore editoriale dell’area, che ha impostato il suo intervento attorno a una parola-chiave programmatica: “La prima parola che mi viene in mente per parlare del 2026 e dei prossimi anni è continuità”. Una continuità che non indica conservazione ma identità, radicata nella storia della casa editrice e nel suo territorio d’origine.

“Allemandi continuerà questa storia iniziata nell’83 in continuità col suo territorio. Non ci dimentichiamo delle nostre origini, la torinese Italia di cui parlava prima Michele Coppola”. Il riferimento non è simbolico: la strategia editoriale parte proprio dal legame con istituzioni e collezioni locali. Dopo i volumi pubblicati nell’ultimo anno, tra cui quello dedicato al Museo Nazionale del Cinema e quello per i trent’anni della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il lavoro proseguirà con nuove collaborazioni museali e con la pubblicazione del catalogo di una delle più importanti collezioni torinesi.

Luca Zuccala, direttore del Giornale dell’Arte, e Pietro Della Lucia, direttore Area Libri

La continuità riguarda anche il patrimonio editoriale storico. “Renderemo nuovamente disponibile un caposaldo del catalogo Allemandi, Le fabbriche del design, un libro fondamentale per capire il tessuto da cui è emerso il Made in Italy”. Il volume tornerà in libreria il 15 aprile, Giornata del Made in Italy, grazie a un progetto realizzato con il Salone del Mobile e Intesa Sanpaolo. “È un’operazione meravigliosa, ha sottolineato, perché rimettiamo in circolazione un libro ormai fuori mercato e diventato oggetto di quotazioni senza senso”.



Ma continuità, ha chiarito Della Lucia, non significa ripetizione. “I novanta libri che abbiamo fatto lo scorso anno lo dimostrano. Si sente l’anima Allemandi, ma si sente anche un cambio di passo notevolissimo”. Il riferimento è al ruolo sempre più centrale assunto dalla casa editrice come partner delle grandi istituzioni espositive. “Siamo stati al fianco delle mostre più importanti: siamo stati gli editori dei Tesori dei Faraoni, mostra in corso alle Scuderie del Quirinale a Roma, abbiamo presentato il catalogo sul Bernini delle Gallerie Nazionali a Palazzo Barberini, il mese prossimo pubblicheremo un grande volume su Van Dyck per il Palazzo Ducale di Genova (presente a Milano la direttrice Ilaria Bonacossa, ndr.) e in autunno faremo un libro con la Galleria Borghese sulle Metamorfosi di Ovidio, con il design di Irma Boom”.



La direzione culturale resta quella di sempre, ma aggiornata negli strumenti: “La parte di storia che vogliamo portare al futuro è custodire la memoria dell’arte, ma farlo con strumenti che sappiano parlare al presente”, sottolinea Della Lucia. Un esempio emblematico è il catalogo ragionato delle opere di Fabio Mauri, che verrà presentato in Biennale. “Uno strumento classico, ma pensato in modo radicale: sarà un monolite da sette chili e mezzo, un oggetto completamente fuori canone, perché crediamo che tradizione e radicalità possano convivere nello stesso libro”.

Il settore fotografico rappresenta un altro asse di crescita. “Il nostro catalogo di fotografia l’anno scorso ha avuto picchi altissimi e continuerà a crescere, anche grazie all’attività di Intesa Sanpaolo a Torino, che dispone forse del museo di fotografia più importante d’Italia”. Questa sinergia consente di sviluppare progetti editoriali con una rapidità difficilmente replicabile da strutture tradizionali. “Ci apprestiamo a fare libri che nascono mitici prima ancora di uscire”, ha aggiunto, citando come esempio il volume dedicato al servizio fotografico di Ugo Mulas su Jasper Johns, pubblicato in occasione della mostra di Bilbao con oltre duecento immagini.

Il principio guida resta costante: “Lo strumento è classico, ma trattato con un’energia contemporanea”. Una linea che si estende anche oltre la storia dell’arte in senso stretto. “Vogliamo che Allemandi non racconti solo l’arte, ma si apra alla cultura visiva contemporanea”. In questa direzione si collocano recenti, come il volume dedicato a Giovanni Gastel in occasione della mostra di Palazzo Citterio ‘Giovanni Gastel. Rewind’, il libro con Giorgio Armani intitolato ‘Milano per amore’ e il progetto ‘Prima che fosse moda’, dedicato alle radici storiche del sistema moda milanese, ricostruite fino al tardo gotico.

La prospettiva, tuttavia, non si ferma al mercato nazionale. “Un passo fondamentale che stiamo costruendo è l’internazionalizzazione”, ha spiegato, indicando come priorità la distribuzione estera e la costruzione di partnership con istituzioni internazionali come la National Gallery di Londra, il Louvre e il Fine Arts Museums di San Francisco. Con la National Gallery è già in lavorazione un volume sui ritratti del Fayyum’ che accompagnerà una grande mostra autunnale, mentre l’anno prossimo uscirà il catalogo ragionato delle maioliche italiane del Louvre.

La visione non si limita però alla produzione libraria. “Non ci limiteremo a fare libri: apriamo la casa editrice anche ad altri servizi, come abbiamo iniziato a fare con i Tesori dei Faraoni”.

L’obiettivo è accompagnare i musei anche nella gestione delle attività collegate, perché – ha concluso – “siamo convinti che il lavoro culturale vada completato anche con quegli aspetti”.

La sintesi della filosofia editoriale è arrivata in chiusura, in una frase che suona come dichiarazione di missione: “Il giornale racconta ciò che accade. I libri decidono che cosa resta”.

In apertura, da sinistra: Paride Vitale, Nicolas Ballario, Pietro Della Lucia, Luca Zuccala, Ilaria Bonacossa, Michele Coppola, Jacopo Bedussi, Alessio Vannetti e Luigi Cerutti (credit Margherita Borsano)