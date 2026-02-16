Classifica programmi informazione più social: Tg1 primo, la novità è Dentro la Notizia

L’esordio carico di cronaca nera e di eventi internazionali accende le performance social dei programmi d’informazione. Dietro al Tg1, spiccano le performance della trasmissione di Nuzzi su Canale5. Rete4 la rete più presente nelle due classifiche

Un gennaio turbolento e drammatico ha accesso l’interesse per l’informazione, specie sui social, ma non solo. La classifica de mese dei 15 Programmi TV d’informazione, realizzata per Primaonline da Sensemakers, presenta una crescita generalizzata di interazioni (+84%) e video views (+42%).

Tanti fatti nuovi e molte vicende tremende di cronaca nera hanno garantito ampi volumi di engagement in modo trasversale per molti degli attori del ranking.

Crans Montana, Venezuela, Iran, Kiev. E tanta nera

Del resto geopolitica e cronaca locale sono stati protagonisti, già dall’inizio del 2026, a gennaio e per tutto il mese e oltre, con la vicenda del terribile incendio di Capodanno di Crans Montana. Tra il 2 e il 3 gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione militare che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e di sua moglie. L’Iran è stato attraversato da una rivoluzione interna, con proteste di massa soffocate nel sangue. La prospettiva di una pace mediata in Ucraina si è accesa e poi spenta, con Kiev e le altre città del Paese invaso dai russi a soffrire per le azioni di guerra nemiche

Vince il Tg1 di Chiocci, Nuzzi emergente

In questo contesto, confermando un trend che vale pure per gli ascolti televisivi, la testata giornalistica di Rai 1 ha consolidato la propria posizione di leader in entrambe le classifiche.

Lo ha fatto facendo registrare, rispetto al mese precedente, solo relativamente più tranquillo e ‘festivo’, un’ulteriore crescita trasversale di interazioni e video views. La frequenza di pubblicazione è aumentata del 23%, proprio in relazione alle vicende che i profili social del Tg1 si sono trovati a trattare.

Tra queste emerge, senza dubbio, la strage di Crans-Montana, alla quale il Tg1 ha dedicato 197 post, che hanno generato oltre il 30% del totale delle interazioni (7 milioni) e delle video views (165 milioni) raccolte nel mese.



La cronaca nera ha portato al secondo posto, sia sul fronte video (101,3 milioni) che su quello interactions (2,7 milioni), il salotto pomeridiano di Canale 5, ‘Dentro la Notizia’.

Anche nel caso del brand social di Gianluigi Nuzzi, i contenuti inerenti alla strage di Capodanno sono molti e generano il 37% del totale delle interazioni e il 24% sul totale delle video views raccolte nel mese. Tema ampiamente trattato dal programma è stato anche la frana di Niscemi.

Sul podio Del Debbio e Giordano

Quarto per video views (a quota 56,9 milioni) e per interazioni (2,5 milioni) risulta il Tg3, che sul primo indicatore è scacciata giù dal podio da ‘Dritto e Rovescio’ (76,1 milioni) e sul secondo versante dall’altro brand dell’approfondimento di Rete4, ‘Fuori dal coro (2,5 milioni).

Il Tg3 comunque guadagna posizioni, in parte, anche grazie ad una maggior presenza sui propri profili social. In particolare, ad ottenere ampi volumi di engagement sono stati alcuni spezzoni estratti da un incontro che Sami Modiano, testimone diretto dello stermino della Shoah ha tenuto con i giovani. Nello specifico, il video in cui racconta con commozione il momento dell’arrivo ad Auschwitz, quando il padre Giacobbe fu costretto a separarsi dalla sorella Lucia, ha raccolto quasi mezzo milione di interazioni.

La scuderia social più vivace è quella di Rete4

In tema scuderie di brand, da registrare come a gennaio si confermi marcata la supremazia di Rete4, con sette titoli nel ranking videoviews e, in particolare, con il già citato Del Debbio al quarto posto, Nuzzi al settimo con ‘Quarto Grado’, Nicola Porro al decimo con ‘Quarta Repubblica’, Tommaso Labate al dodicesimo e Bianca Berlinguer al quindicesimo.

Nella graduatoria per interactions prevale ancora Rete4 con quattro titoli in top quindici, ma con La7 che ha piazzato quattro brand.

Best performing post, record per il bambino appiedato a Cortina

Il 27 di gennaio si è verificata la incredibile vicenda del bambino lasciato a piedi sotto la neve dal bus sulla linea Calalzo-Cortina. Il ranking dei Best Performing Post registra il record del post su TikTok (oltre 6,1 milioni di interazioni complessive) dedicato dal Tg1 al ragazzo poi ‘risarcito’ anche con una presenza a sorpresa alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina a febbraio.



Tra i best contenuti si osserva tuttavia una trasversalità di topic performanti. E’ arrivato a quasi 4 milioni di distacco il secondo post pop, dedicato sempre sulla piattaforma cinese al maltempo e i suoi drammatici effetti.

Crans Montana, Niscemi, il premio Purgatori a Sigfrido Ranucci tra gli altri temi più socializzati.

Il ranking presenta volumi in crescita su ognuna delle 4 piattaforme analizzate.

Si nota che la sequenza di successi dei contenuti video viene interrotta da un solo post fotografico pubblicato da ‘Report’.