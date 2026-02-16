Minori e social: Inghileterra verso lo stop per under 16 già quest’anno

Provvedimento attesi in tempi rapidi, scrive il Times. Tra gli interventi anche una stretta sui contenuti illegali prodotti con l’IA

Il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni nel Regno Unito potrebbe entrare in vigore quest’anno. Lo scrive il Times, secondo cui il primo ministro Keir Starmer utilizzerà i nuovi poteri per imporre modifiche più rapide alla legge, che potrebbero includere il coprifuoco telefonico o un giro di vite sulle funzioni di scorrimento.

Supporto ai genitori, misure sull’IA

Il Governo, si legge sul sito dell’esecutivo britannico, fornirà a genitori e tutori maggiore chiarezza e supporto, mentre il primo ministro ha annunciato azioni immediate per rendere il mondo online più sicuro per i bambini.

Le nuove misure includono una stretta sui contenuti illegali e spregevoli creati dall’IA. Il governo agirà rapidamente per colmare una lacuna legale e obbligare tutti i fornitori di chatbot con IA a rispettare gli obblighi sui contenuti illegali previsti dall’Online Safety Act, altrimenti dovranno affrontare le conseguenze della violazione della legge.

Il primo ministro chiarirà inoltre che il suo governo sta assumendo nuovi poteri legali per gettare le basi per un’azione immediata a seguito della consultazione sul benessere dei minori online.

Il governo si impegna a seguire le prove e questi poteri consentiranno di agire rapidamente in base alle sue conclusioni entro pochi mesi, anziché attendere anni per una nuova legislazione primaria ogni volta che la tecnologia si evolve. Ciò significa poter agire rapidamente su misure come l’impostazione di un limite di età minimo per i social media e la limitazione di funzionalità dannose come lo scorrimento infinito.

Starmer: noi leader per la sicurezza online

La consultazione affronterà anche l’intera gamma di rischi che i minori affrontano online. Ciò include l’esame delle restrizioni sull’uso dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale da parte dei bambini, nonché opzioni per limitare l’uso della Vpn da parte dei bambini laddove ciò comprometta le tutele di sicurezza e modificare l’età del consenso digitale.



“Con il mio governo, la Gran Bretagna sarà un leader, non un seguace, in materia di sicurezza online – ha affermato il primo ministro Keir Starmer – L’azione che abbiamo intrapreso nei confronti di Grok ha inviato un messaggio chiaro: nessuna piattaforma ha un lasciapassare. “Oggi stiamo colmando le lacune che mettono a rischio i bambini e gettando le basi per ulteriori azioni”. La consultazione sul benessere digitale dei bambini verrà avviata il mese prossimo e sarà guidata da ciò di cui genitori e figli affermano di aver bisogno ora, non tra diversi anni.