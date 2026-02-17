Egle Romagnolli, direttore marketing e comunicazione in S2E

Da febbraio 2026 Egle Romagnolli entra in azienda come direttore marketing e comunicazione. Nel nuovo assetto organizzativo riporta al direttore generale Marco Salerni.

La nomina di Egle Romagnolli

Romagnolli ha l’obiettivo di consolidare il posizionamento del gruppo e di supportarne la crescita attraverso una strategia di marketing e comunicazione integrata e misurabile. Lavora per valorizzare le competenze distintive di S2E e per rafforzarne la presenza nel mercato della consulenza IT, con un approccio orientato ai dati e alla creazione di valore.

Il percorso professionale

Romagnolli matura la propria esperienza in società di consulenza e aziende tecnologiche, dove guida strategie di marketing, brand development e go-to-market. Laureata in Economia e formata alla SDA Bocconi, è docente universitaria, autrice di pubblicazioni e partecipa a osservatori e comitati scientifici. È riconosciuta tra le figure femminili di riferimento nei settori fintech e insurtech.