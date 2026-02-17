ilsussidiario.tv e Sandwich Club lanciano ‘Sandwich Club TV’ sui trend globali

Nuova alleanza editoriale nel panorama dell’informazione digitale e televisiva. ilsussidiario.tv e il think tank Sandwich Club annunciano la nascita di Sandwich Club TV, uno spazio di approfondimento dedicato all’analisi dei grandi trend internazionali, dalla geopolitica all’economia fino agli scenari sociali globali.

Il programma andrà in onda ogni lunedì dalle 16.00 alle 16.30 e porterà sullo schermo ricerche, studi e interpretazioni sviluppate dal Sandwich Club, iniziativa promossa da Giulio Centemero (foto), membro della Camera dei Deputati per la Lega e componente della VI Commissione Finanze, specializzata nello studio dei global trends.

L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti di lettura strutturati e autorevoli per comprendere le trasformazioni in atto e orientarsi in un contesto internazionale sempre più complesso.



La collaborazione punta a integrare due competenze complementari: da un lato la vocazione divulgativa e l’attenzione all’attualità di ilsussidiario.tv, dall’altro l’approccio analitico e di ricerca del think tank. Il risultato sarà un appuntamento settimanale stabile pensato non solo come format informativo, ma come piattaforma di interpretazione dei fenomeni globali, capace di tradurre l’analisi strategica in contenuti accessibili e utili al dibattito pubblico.