Classifica media più social: sport e cronaca spingono interazioni e videoviews

A gennaio la classifica dei media più attivi sui social registra parametri in crescita. Dietro a Repubblica e Sky sport, confermati ai vertici dei due ranking, performance particolarmente positive per Eurosport e RaiNews, spinte da sport e cronaca

La classifica dei Top 15 Media Italiani di gennaio, elaborata per Primaonline da Sensemakers, registra a gennaio ottime performance social, con video views e interazioni cresciute trasversalmente e rispettivamente del 36% e del 17%.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Eurosport e RaiNews protagoniste

Oltre a segnalare le consuete ottime performance video di La Repubblica e Corriere, il nuovo anno riparte senza dubbio anche dallo sport: crescono, infatti, tutti i media sportivi presenti nel ranking.

Per Eurosport l’incremento è trasversale, seppur più marcato sul fronte delle video views ed è sostenuto dall’elevato numero di contenuti ad alto engagement pubblicati in occasione degli Australian Open, tenutisi a Melbourne impegnando atleti e spettatori nella seconda metà del mese.



Sono stati pubblicati oltre 1.400 contenuti che, considerando le circa due settimane di torneo, rappresentano una media di ben oltre 90 post al giorno che hanno garantito il 60% delle interazioni e oltre il 70% delle video views raccolte nel mese.

Ad ottenere maggiori visualizzazioni dall’audience è il video che ripropone la penalità subita da Sabalenka durante la semifinale, quando l’urlo emesso nel corso di uno scambio è stato giudicato dall’arbitro “interferenza di gioco”.

L’episodio ha alimentato il dibattito sui social, lasciando spazio a commenti ironici e alla nascita di simpatiche tendenze legate al “grunting”, il tipico verso emesso dai tennisti durante il gioco.

Crescono anche Dazn e Sky sport, anche se con una pubblicazione decisamente più incentrata sul calcio.

Evidente l’ottima performance social di Rainews.it, supportata in modo particolare da contenuti d’informazione sulla strage di Crans Montana.

Hbo Max al debutto

Entra nel ranking per video views HBO Max, piattaforma di streaming approdata in Italia il 13 febbraio.

L’attività di teasing è stata particolarmente intensa e ha valorizzato alcuni dei titoli che la piattaforma renderà disponibili anche nel nostro Paese, contenuti che hanno già riscosso grande successo a livello internazionale.

Tra questi spicca “Heated Rivalry”, serie canadese incentrata su due atleti di hockey, diventata rapidamente fenomeno mediatico alimentato in particolare modo dai social.

Fa il suo ingresso anche PrimeVideo. In questo caso la leva è stata l’uscita del film romantico “The Bad Boy And Me”.

Nssmag leader per post performanti

La classifica dei Top 10 Best Performing Post, pur vedendo in testa un contenuto di HBO Max Italia grazie al tedoforo “Mr Landlord” – che assicura la presenza di almeno un contenuto a tema Olimpiadi in vista dell’apertura del 6 febbraio – conferma Nssmag come leader, con 4 contenuti su 10 in graduatoria.

Il magazine online, sebbene possa apparire orientato a un’audience di nicchia per il suo focus su moda ed eventi lifestyle, dimostra di intercettare in modo estremamente efficace una quota significativa del target di TikTok. È proprio su questa piattaforma, che contribuisce per oltre il 90% alle visualizzazioni video complessive del mese, che Nssmag genera i maggiori volumi di video views.

Paid partnership Instagram e Fb protagonisti

Il ranking delle Paid Partnership evidenzia come, da un lato, la maggior parte delle sponsorship si concentri su Instagram; dall’altro, come il contenuto sponsorizzato più performante sia stato pubblicato su Facebook.

Si tratta del post di Geopop in partnership con “Melinda”, che da solo ha generato circa la metà del totale delle interazioni raccolte nel mese da Geopop su Facebook nell’ambito delle paid partnership.

Ne emerge quindi un duplice primato: se a Will Media spetta il risultato di aver totalizzato il maggior numero di interazioni complessive su Instagram in ambito paid partnership, a Geopop va il merito di aver catalizzato la quota più ampia di audience su un singolo contenuto sponsorizzato.