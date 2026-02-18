Saltato nel “Milleproroghe” la proroga al credito d’imposta agli editori per la carta

Non è servito l’appello di qualche giorno fa fatto dagli editori FIEG al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché venisse accolta, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge “Milleproroghe”, la richiesta di prorogare il credito d’imposta per l’acquisto della carta destinata alle pubblicazioni quotidiane e periodiche. Proroga su cui si era espresso oggi anche presidente commissione Editoria cultura scienza ricerca editoria e sport della Camera, Federico Mollicone.
E’ infatti saltata oggi la proroga del credito di imposta per la carta e le imprese editrici di quotidiani e periodici. Una riformulazione del governo nelle Commissioni Bilancio ed Affari Costituzionali della Camera ad un emendamento dl Dl milleproroghe presentato in maniera bipartisan.
La riformulazione approvata – riporta Ansa – dispone la proroga del rimborso a Poste per 30 milioni annui fino al 2031 ma non parla piu’ come nella prevedente versione al credito di imposta sull’editoria. Al momento non e’ previsto che la misura confluisca in altri provvedimenti in lavorazione.