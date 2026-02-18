Claudio Di Donato responsabile della comunicazione di CNA

Claudio Di Donato è il nuovo responsabile della comunicazione di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), dove era entrato nel 2019.



L’obiettivo è quello di produrre contenuti multimediali per valorizzare il patrimonio di imprese e territori che rappresenta. In particolare verranno presto aperti nuovi canali social per parlare anche alla platea dei giovani con linguaggi e contenuti specifici.

Sessantenne, giornalista professionista nel 1992, si è occupa di economia e finanza all’agenzia Asca, che poi diventerà Askanews. Ha collaborato con periodici tra cui Panorama e L’Espresso e con i quotidiani La Stampa, Il Tempo e Il Quotidiano Del Sud. Scrive per la newsletter di commenti Inpiù.

Le sue grandi passioni sono il golf, la nautica e il mondo del vino.