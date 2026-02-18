“C’è il rischio di compressione della libertà informativa”, rileva il presidente dell’authority che gli editori avevano chiamato in causa nei mesi scorsi proprio allarmati dagli impatti che le nuove funzioni di Big G avrebbero avuto sui contenuti editoriali

“Ci è stato posto il tema del rapporto tra stampa e AI Mode di Google, lo ha già fatto l’Autorità tedesca e noi stiamo per fare una segnalazione alla Commissione europea”. Lo ha detto Giacomo Lasorella, presidente Agcom, al convegno Epistemia e Intelligenza artificiale dell’Università La Sapienza a Roma.

“E’ un caso evidente di impatto sull’informazione”, ha spiegato parlando della funzione di Big G basata sull’intelligenza artificiale.

Un intervento dell’authority in sede europea era stato tra l’altro richiesto dagli editori Fieg allarmati dagli impatti che modalità di ricerca come Ai Overview, oltre alla stessa AI Mode, avrebbero potuto avere sul traffico dei siti di news.



“Andando a cercare in AI Mode il rischio è di non leggere più i giornali”, ha spiegato. “C’è il rischio di compressione della libertà informativa e del diritto dei cittadini di accedere a più fonti di informazioni sancito dall’articolo 3 dell’European Freedom Act”.

Supporto scientifico e ruolo più ampio per authority nazionali

Lasorella ha spiegato che quello dell’Ai Mode “è solo uno dei casi visti dal regolatore, in cui la disciplina impatta sui servizi”.

“Stiamo cercando di affrontare questi temi in modo efficace insieme alla Commissione e agli altri regolatori europei, ma abbiamo bisogno del supporto delle conoscence che ci porta il mondo scientifico, la complessità attuale richiede dialogo costante tra istituzioni e ricerca”.



Lasorella ha poi spiegato che il Dsa europeo, la normativa Ue che regola le piattaforme digitali ha assunto “un ruolo centrale” e rappresenta ad oggi “l’unico presidio a livello mondiale rispetto ad un mondo in trasformazione”.

“Guardando il bicchiere mezzo pieno tanto si sta facendo”, ha detto ottimista, segnalando però come, dal suo punto di vista, “come visione di sistema” ci sia bisogno anche “di immaginare un ruolo più ampio rispetto alle singole autorità nazionali, dal momento che, ha concluso, il rapporto tra Commissione Ue e i paesi di origine delle piattaforme digitali comprime il ruolo delle autorità nazionali”.