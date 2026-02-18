Julie Desvaux, global marketing director di Nikki Beach Hotels & Resorts

Da febbraio 2026 Julie Desvaux entra in Nikki Beach Hospitality Group come global marketing director di Nikki Beach Hotels & Resorts.

Il gruppo

Nikki Beach Hospitality Group è una realtà attiva nell’ospitalità e nel lifestyle di lusso. Fondata da Jack Penrod e Lucia Penrod, l’azienda sviluppa e gestisce beach club, hotel, resort, residenze e concept di ristorazione in alcune delle destinazioni più ambite al mondo. Il brand è associato al concetto di barefoot luxury e integra musica, intrattenimento, moda e ristorazione in un’unica esperienza.

La nomina di Julie Desvaux

Nel nuovo incarico Desvaux guida la strategia marketing di Nikki Beach Hotels & Resorts, con un focus su posizionamento del brand, innovazione digitale e coinvolgimento degli ospiti. La nomina arriva mentre il gruppo sviluppa nuovi progetti ad Antigua, Muscat, Ras Al Khaimah e Baku, oltre al lancio di un concept di boutique hotel orientato a community ed esperienza immersiva.

Il percorso professionale

Desvaux vanta oltre vent’anni di esperienza tra hospitality di lusso, wellness, trasformazione digitale e brand strategy. Nel corso della carriera ricopre incarichi senior in Airelles, Groupe Barrière e Compagnie Lebon, dove contribuisce alla definizione dell’identità dei brand e allo sviluppo di strategie di marketing integrate a supporto della crescita del portafoglio.