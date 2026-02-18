Capodanno Lunare e Olimpiadi: a Milano l’incontro tra Cina e Milano Cortina

Il Capodanno Lunare, che nel 2026 è caduto ieri, 17 febbraio, segna l’ingresso nell’anno del Cavallo di Fuoco e ha portato a Milano colori, simboli e festeggiamenti che si sono intrecciati con l’atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali. Nel quartiere di via Paolo Sarpi, cuore della storica comunità cinese milanese presente da oltre un secolo, le strade si sono illuminate di lanterne rosse e addobbi tradizionali. Ristoranti e botteghe hanno invece proposto i piatti tipici del Festival di Primavera.

La grande sfilata del Dragone, quest’anno posticipata al 1° marzo per la concomitanza con i Giochi, si terrà dalle ore 14 in piazza Sempione e all’Arco della Pace. In programma danze del Leone e del Drago, arti marziali, costumi tradizionali e la partecipazione di migliaia di spettatori. L’evento è offerto alla città dalle associazioni cinesi con il supporto del Comune di Milano.

L’augurio da Pechino: Tina e Milo sul simbolo ‘Fu’

In questo clima di scambio culturale, è arrivato anche un messaggio simbolico dalla Cina. Olivia, studentessa del distretto di Haidian a Pechino e appassionata di sport invernali, ha inviato un disegno dedicato ai Giochi: le mascotte Tina e Milo raffigurate sul carattere “福” (Fu), simbolo di felicità e prosperità. Un gesto nato dall’entusiasmo con cui la giovane segue i Giochi dall’altra parte del mondo e che trova un collegamento ideale con la presenza della Casa Olimpica cinese a Milano.

China House, il salotto culturale del NOC China

La vicinanza tra la Cina e Milano Cortina 2026 si concretizza nella China House, aperta dal 4 al 22 febbraio a Villa Clerici. Lo spazio, promosso dal Comitato Olimpico Cinese (NOC China), è dedicato allo scambio culturale e all’incontro tra comunità. La China House propone mostre sulla tradizione sportiva cinese, percorsi dedicati ai traguardi dello sport moderno in Cina, attività esperienziali sul dialogo culturale tra Italia e Cina, momenti interattivi legati alla cultura tradizionale e prove sportive. L’accesso è su prenotazione.

La partecipazione cinese ai Giochi

La presenza cinese ai Giochi si riflette anche nei numeri. Sono 1.500 i volontari con cittadinanza cinese coinvolti nel programma Team26, tra le comunità più numerose del progetto. La delegazione ufficiale conta 286 membri: 126 atleti e 160 componenti dello staff. La squadra partecipa a 7 sport, 15 discipline e 91 eventi. Finora la Cina ha conquistato quattro medaglie: due argenti e due bronzi, contribuendo al medagliere di questa edizione.