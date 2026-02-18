Ue–Fifa, pressing sulla sicurezza dei tifosi ai Mondiali 2026

Bruxelles raccomanda anche biglietti più accessibili.

L’Unione europea ha chiesto alla FIFA di garantire la piena tutela dei tifosi europei che quest’estate si recheranno negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo 2026.

Il commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, ha riferito di aver avuto un confronto «costruttivo» con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, a margine di un congresso della UEFA a Bruxelles. “Gli ho chiesto di tenere presente la sicurezza dei tifosi in viaggio quando parla con gli organizzatori”, ha dichiarato Micallef, sottolineando che Bruxelles è in contatto con gruppi ufficiali di sostenitori che hanno espresso preoccupazioni per il clima di sicurezza negli USA.

Il nodo ICE e il clima negli Stati Uniti

Al centro dei timori c’è il ruolo dell’US Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia federale responsabile dei controlli sull’immigrazione, recentemente coinvolto in episodi di violenza immotivata in Minnesota e in operazioni di sicurezza in grandi eventi internazionali. Il direttore dell’agenzia ha confermato che l’ICE farà parte delle operazioni di sicurezza per il torneo.

Alcuni gruppi di tifosi temono «controlli eccessivi» o situazioni che possano creare tensioni. Da parte americana, un portavoce del Dipartimento di Stato ha assicurato che «la sicurezza di partite, atleti, tifosi e impianti è una priorità assoluta».

Il Mondiale 2026 – a cui parteciperanno otto nazionali europee – sarà ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico, con la maggior parte delle partite disputate negli USA.

Infantino, interlocutore chiave per Bruxelles

A Bruxelles si ritiene che Infantino possa svolgere un ruolo decisivo, anche alla luce dei suoi rapporti con il presidente statunitense Donald Trump, con il quale è apparso in numerosi eventi pubblici.

Ronan Evain, direttore esecutivo di Football Supporters Europe, ha accolto con favore l’iniziativa della Commissione: «È positivo che il commissario sia proattivo. Può esercitare influenza su Infantino». Evain ritiene infatti «particolarmente preoccupante» il fatto che gli Stati Uniti non consentano ad alcuni Paesi partecipanti di inviare agenti di polizia al seguito dei tifosi, come avviene tradizionalmente ai Mondiali.

Biglietti e prezzi “esorbitanti”

Oltre alla sicurezza, Micallef ha sollevato anche il tema dei costi, dal momento che il sistema di “prezzi dinamici” adottato dalla FIFA rischia, secondo il commissario, di escludere molti sostenitori. “I prezzi sono esorbitanti. Ne ho visti alcuni arrivare a migliaia di euro”, ha affermato, aggiungendo di non aver ricevuto alcun invito ufficiale e definendo il torneo «troppo costoso».

