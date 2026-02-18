Mollicone: al lavoro su delega governo per riforma editoria

“L’emendamento sul credito d’imposta sulla carta è stato riformulato con fondi per spedizioni editoriali per Poste per mancanza di fondi, nonostante l’impegno del Sottosegretario Barachini”.

Lo dice all’ANSA presidente commissione Editoria cultura scienza ricerca editoria e sport della Camera, Federico Mollicone, interpellato in merito al fatto che la proroga del credito di imposta sulla carta sia saltata dal decreto milleproroghe.

“Come commissione Editoria sto lavorando ad una legge delega al Governo – che concorderò con Palazzo Chigi – di riforma generale dell’editoria”, ha spiegato.

“Ritengo che vada ripensata con urgenza l’infrastruttura di sostegno dell’ editoria nazionale che, a fronte delle difficoltà legate alla rivoluzione digitale, rischia di soccombere – anche per rivoluzionare il vecchio sistema assurdo creato da Renzi che addebitò i fondi dell’editoria sul bilancio Rai”, ha concluso.