La Casa Bianca all’attacco dei talk show

‘Non sono news’, l’attacco della Fcc a trasmissioni come The View e il Late Show, rivendicando il rispetto del principio di ‘par condicio’ per i candidati a cui non sono soggetti invece i notiziari

Cinque mesi dopo il caso Jimmy Kimmel, l’amministrazione Trump torna all’attacco dei talk show.

Il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, ha dichiarato che le reti televisive dovrebbero operare partendo dal presupposto che programmi come The View, Jimmy Kimmel Live! e The Late Show di Stephen Colbert non sono “news” e non rientrano dunque nelle esenzioni che consentono di far parlare di candidati politici senza dover rispettare le regole della ‘par condicio’.

Jimmy Kimmel (foto Ansa) Stephen Colbert (foto LaPresse) Whoopi Goldberg (foto LaPresse)

Tg non soggetti al principio dell’equal time

Nella tv americana i telegiornali non sono obbligati a rispettare la regola della parità di minuti concessi a candidati in uno scontro elettorale in corso e la stessa esenzione in passato era stata di fatto applicata ai talk show.

Ma la Fcc a guida trumpiana evidentemente non è d’accordo. “La regola generale è che si applica il principio dell’equal time”, ha detto Carr, un fedelissimo del presidente.

Inchieste e blocchi

Nei giorni scorsi la Commissione ha aperto un’inchiesta formale proprio sul fronte della par condicio contro ‘The View’, il programma mattutino della Abc guidato da Whoopi Goldberg in cui l’attualità

politica è sempre all’ordine del giorno.

Questa settimana è finito invece nel mirino di Carr il conduttore di ‘The Late Show’, Stephen Colbert, censurato dalla Cbs per una intervista programmata al candidato al Senato in Texas James Talarico.

Forte del fatto che la par condicio non si applica allo streaming, Colbert aveva intervistato egualmente il giovane politico texano e postato il colloquio, visto poi da oltre sette milioni di spettatori sul canale YouTube della rete. Visibilità che ha portato oltre due milioni di dollari di finanziamenti per la campagna elettorale nelle casse di Talarico.