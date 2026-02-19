Regno Unito, stretta contro il revenge porn: 48 ore per rimuovere i contenuti o scatta il blocco

Il governo britannico dichiara guerra al revenge porn e ai deepfake a sfondo sessuale. Il primo ministro Keir Starmer ha infatti annunciato che le piattaforme tecnologiche avranno 48 ore di tempo per rimuovere le immagini intime non consensuali dopo la segnalazione delle vittime, altrimenti rischiano multe milionarie o il blocco nel Regno Unito.

«Un’emergenza nazionale»

Starmer ha così spiegato il senso della riforma sul The Guardian: “L’onere di contrastare gli abusi non deve più ricadere sulle vittime. Deve ricadere sui colpevoli e sulle aziende che permettono il danno”. Il premier ha inoltre definito la misoginia online una vera e propria “emergenza nazionale” e ha denunciato che “questa cultura crea un clima di permissività”. “Troppo spesso la misoginia viene giustificata, minimizzata o ignorata. Le argomentazioni delle donne vengono liquidate come esagerate o come casi isolati” ha detto il premier.

Come funzionerà la nuova norma

Con le modifiche apportate al disegno di legge su criminalità e ordine pubblico, Ofcom, l’autorità britannica per le comunicazioni, potrà far rispettare l’obbligo di rimozione entro l’estate. Le aziende che non si adegueranno verranno sanzionate fino al 10% del fatturato globale o sarà loro bloccato l’accesso al mercato britannico.

E’ stato inoltre satbilito che le vittime potranno segnalare direttamente i contenuti contraffatti alle piattaforme oppure rivolgersi a Ofcom, che invierà un alert simultaneo a più servizi per evitare che le vittime debbano segnalare lo stesso materiale più volte.

Gli esperti non escludono di introdurre un watermark digitale, un segno cioè invisibile a occhio nudo inserito in un file digitale, ma rilevabile da software specifici, per riconoscere in modo automatico le immagini di revenge porn non appena vengono ripubblicate. Parallelamente, agli i internet verranno fornite nuove linee guida per bloccare l’hosting dei cosiddetti siti “canaglia”, specializzati nella diffusione di contenuti espliciti non consensuali, reali o generati dall’intelligenza artificiale.

Il caso Grok e la minaccia di stop a X

La stretta arriva dopo le polemiche che hanno travolto il chatbot Grok, sviluppato dalla piattaforma X, di proprietà di Elon Musk, che ai primi di gennaio è stato accusato di aver generato migliaia di immagini non consensuali di donne in bikini o in pose sessualmente esplicite all’ora. Il governo aveva minacciato il blocco della piattaforma se non fosse intervenuta rapidamente.

«Non è giustizia. È un fallimento»

Starmer ha richiamato anche l’impatto umano del fenomeno, ricordando l’aumento dei casi di ricatto online ai danni di giovani donne e uomini, che, secondo alcune organizzazioni benefiche, hanno portato anche al suicidio.

“Troppo spesso quelle vittime sono state lasciate a combattere da sole – rincorrendo interventi da un sito all’altro, segnalando lo stesso materiale ancora e ancora, solo per vederlo riapparire altrove poche ore dopo. Questa non è giustizia. È un fallimento. E manda ai giovani di questo Paese il messaggio che donne e ragazze sono una merce da usare e condividere” ha concluso Starmer.

Reato prioritario…verso un cambio culturale

La creazione e la condivisione di immagini intime non consensuali diventeranno un “reato prioritario” nell’ambito dell’Online Safety Act, con lo stesso livello di gravità di quello dei contenuti di abuso su minori o di terrorismo. Così facendo Starmer – provato dallo scandalo relativo al coinvolgimento del principe Andrea e del politico Peter Mandelson nel circolo del pedofilo Epstein – ha promesso un cambiamento profondo nella cultura politica e istituzionale: “Sono determinato a trasformare la cultura del governo: a sfidare le strutture che ancora marginalizzano le voci delle donne”. E ha aggiunto: “Ed è per questo che credo che limitarsi a contare quante donne occupano ruoli senior non sia sufficiente. Ciò che conta è che le loro opinioni abbiano peso e portino a un cambiamento”.

Foto (ANSA): Keir Starmer