Vince Don Matteo, il pattinaggio batte Striscia. Formigli supera Del Debbio e Cucciari

In prima serata prevale ‘Don Matteo’ su Rai1, che batte le prove serali delle pattinatrici di figura alle Olimpiadi e l’ultima puntata di ‘Striscia la Notizia’ versione prima serata su Canale 5. Dietro arriva ‘Piazzapulita’, con Dritto e Rovescio che non è trainato da Elly Schlein.

La sfida tra ‘Don Matteo 15’ su Rai1 e ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5 in primo piano, anche nella serata di giovedì 19 febbraio, con il pattinaggio artistico olimpico ancora protagonista su Rai2. Tra le varie opzioni serali, Italia 1 ha proposto Tom Cruise con ‘Mission: Impossible Rogue Nation, mentre nel filotto dell’approfondimento, oltre alla leggerezza di ‘Splendida Cornice’ su Rai3, si sono confrontati come sempre più sulla politica ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 e ‘Piazzapulita’ su La7.

Le altre variabili sono state il nuovo live di ‘Masterchef’ su SkyUno, Celtic-Stoccarda di Europa League su Tv8 e Belen sul Nove con ‘Only Fun: Comico Show’. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Don Matteo vince facile, male l’ultima di Striscia, non brilla Cucciari e nemmeno Tom Cruise

Su Rai1 la fiction, ‘Don Matteo’, con Raoul Bova e tanti nuovi protagonisti nel cast, ha conseguito 3,633 milioni di spettatori e il 21,9% di share, perdendo quasi due punti di share rispetto a sette giorni prima.

Su Rai2 il programma olimpico della serata ha conseguito 2,025 milioni di spettatori con il 10,2%.

Su Canale 5 l’ultima puntata di ‘Striscia la Notizia’ versione prime time, con Enzo Iacchetti e Ezio Greggio alla conduzione, Ficarra e Picone, Federica Nargi e Costanza Caracciolo, Alessandro Matri e Bobo Vieri, Francesca Manzini e Dario Ballantini tra gli ospiti, ha riscosso 1,479 milioni di spettatori con uno share del 10,3%.

Su Rai3 la nuova puntata stagionale di ‘Splendida Cornice’, con Geppi Cucciari mattatrice, Fabrizio Gifuni, Ambra Angiolini, Barbara Alberti, Lino Patruno tra gli ospiti, è arrivata a 836mila spettatori e il 5,1%.

Su Italia 1 il film di Tom Cruise, ‘Mission: Impossible Rogue Nation’ ha avuto 658mila spettatori e 3,1% di share.

In tema approfondimento: Bernini e Schlein da Del Debbio ma vince Formigli con Carofiglio, Gramellini e Calabresi

Su La7 ‘Piazzapulita’ con Corrado Formigli alla conduzione e tra gli ospiti Massimo Gramellini, Tonia Mastrobuoni, Gianrico Carofiglio, Tomaso Montanari, Alessandro Sallusti, Sebastiano Barisoni, Antonio Caprarica, Mario Calabresi, Stefano Massini, a 895mila spettatori e il 6,5%.

Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Antonio Tajani, Elli Schlein, Anna Maria Bernini, Giuseppe Cruciani, ha conseguito 815mila spettatori e 6,4% di share.

Inoltre, sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ a 587.000 spettatori con il 3,6%. Su Tv8 ‘Celtic-Stoccarda’ a 348.000 spettatori e 1,7%.

In access De Martino risorpassa Scotti. Bene Gruber

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.224.000 spettatori e 20,3%, ‘Affari Tuoi’ a 4.906.000 spettatori e 22,6%. Su Canale5, ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.728.000 spettatori e 17,8%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.559.000 spettatori e 21,1%.

Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.750.000 spettatori e 8,2%.