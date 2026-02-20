Nasce Human Data, la piattaforma che trasforma 100 miliardi di conversazioni online in intelligenza strategica

Non si tratta più di un semplice ascolto della rete, ma di una lettura strutturata del pensiero digitale collettivo. Si chiama Human Data la nuova piattaforma tecnologica presentata il 18 febbraio, frutto dell’integrazione delle soluzioni proprietarie SocialData (per l’area corporate) e Human (per quella istituzionale e politica), sviluppate rispettivamente da SocialCom di Luca Ferlaino (foto in apertura) e Spin Factor di Tiberio Brunetti. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’enorme flusso di dati online in un’infrastruttura di analisi strategica in grado di supportare decision maker, sia nel settore pubblico che privato, come spiega un comunicato.

Tiberio Brunetti

La dimensione del sistema parla da sola della natura del progetto. Human Data aggrega oltre 150 milioni di fonti digitali — tra siti di news, blog, forum e recensioni — più di un milione di pagine pubbliche Meta e un archivio analizzabile di oltre 100 miliardi di post social. Un patrimonio informativo che viene elaborato attraverso modelli di intelligenza artificiale progettati non solo per raccogliere contenuti, ma per interpretarli, metterli in correlazione e tradurli in insight operativi.

Dalla sorveglianza dei dati alla comprensione vera e propria

Il passaggio cruciale, secondo i fondatori, è più concettuale che tecnologico. La piattaforma si presenta come un’evoluzione del tradizionale monitoring: non una semplice osservazione dei flussi, ma un’analisi semantica avanzata e la produzione di conoscenza strutturata. Ogni interazione su Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn, Reddit, Twitch, TikTok, Snapchat, Pinterest, BlueSky e Threads viene mappata per estrarre trend, comportamenti, preferenze e sentiment.

Una particolare attenzione viene dedicata a Reddit, diventato nel 2024 partner di OpenAI per l’addestramento dei modelli linguistici. Le conversazioni sulla piattaforma rappresentano infatti una delle fonti più ricche di linguaggio spontaneo e non filtrato, risultando quindi strategiche per comprendere le dinamiche di opinione e le narrazioni emergenti.

AI e competenze umane, un connubio vincente

Il posizionamento di Human Data si basa su un punto fondamentale: la tecnologia da sola non basta. Il sistema integra capacità computazionali — aggregazione, correlazione, individuazione di segnali deboli — con l’interpretazione di analisti e consulenti. L’idea è quella di creare un livello intermedio tra il dato grezzo e la strategia, capace di rendere le informazioni ‘decision-ready’, pronte per essere utilizzate nelle decisioni.

“Vogliamo trasformare le conversazioni del web in asset strategici per chi deve prendere decisioni”, spiega Luca Ferlaino, presidente della società. “L’obiettivo è rendere il dato umano e attuabile, unendo la potenza di calcolo dell’AI a una profonda capacità interpretativa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Tiberio Brunetti, co fondatore della newco: “Il dato non è valore di per sé. Lo diventa solo quando genera comprensione. Abbiamo costruito una piattaforma che legge il mondo digitale e lo interpreta, trasformando la complessità in direzione e l’informazione in decisione”.

Un mercato in rapida evoluzione

Il lancio arriva in un momento in cui il settore del social listening sta attraversando una fase di profondo cambiamento. La crescita esponenziale dei contenuti online e l’avvento dei modelli generativi stanno spostando la competizione dal semplice accesso ai dati alla capacità di interpretarli prima degli altri. In questo scenario, strumenti in grado di decodificare linguaggi diversi — meme, slang, micro-community, formati video — diventano infrastrutture strategiche per comunicazione, reputazione e policy.