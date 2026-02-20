L’uscita di Ranucci sui giornalisti RAI “deportati” al TGR scatena UsigRai e UniRai

Cdr Tgr: in sedi regionali non si viene ‘deportati”

“Abbiamo sempre difeso ‘Report’ e Sigfrido Ranucci dagli attacchi della politica, di chi vorrebbe silenziare il programma e le sue inchieste, dalle intimidazioni e dagli ignobili attentati. E continueremo a farlo, perché pensiamo che ‘Report’ e la sua redazione siano un patrimonio del Servizio Pubblico. Un patrimonio esattamente come lo sono le tante giornaliste e giornalisti delle redazioni regionali della Rai, che oggi Ranucci, ancora una volta, denigra. Per questo crediamo che le parole del conduttore di ‘Report’ siano inaccettabili. Nelle sedi regionali non si viene ‘deportati’ – termine a dir poco infelice e soprattutto irrispettoso per coloro che la deportazione, quella vera, l’hanno subita – ma si entra, grazie all’impegno di Usigrai, per selezione e non per chiamata diretta”. Così in una nota il Coordinamento Cdr Tgr Rai. “Centinaia di colleghi e colleghe hanno portato aria nuova e professionalità nella Tgr con i concorsi pubblici del 2015 e del 2019. Centinaia di colleghi e colleghe che hanno avuto percorsi giornalistici di primo piano, a livello nazionale e internazionale, prima di entrare in Rai. E alla Tgr sono arrivati con spirito costruttivo e un bagaglio di esperienze da condividere. Colleghi e colleghe che chiedono e meritano rispetto”, prosegue il comunicato.

Unirai: alla Tgr non ci sono ‘deportati”

“127 giornalisti finalmente liberi. Altro che ‘deportati. Il contratto garantisce piena autonomia e un percorso professionale. Unirai Liberi Giornalisti Rai -Figec esprime la propria indignazione per le parole del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci che definisce ‘deportazione’ l’assunzione di 127 giornalisti precari destinati alla Tgr! Tutti finalmente avranno un contratto, un tesserino, regole certe ed un percorso professionale dopo anni di incertezze”. Così in una nota l’Unirai, il sindacato dei giornalisti Rai.

“La Tgr non è un lager -scrive l’Unirai- e non ci sono deportati. Le parole del collega Ranucci inoltre feriscono chi ha subito il dramma vero della deportazione e tutti i circa 800 giornalisti che già lavorano nelle sedi regionali”. Unirai “ha preteso la regolarizzazione dei contratti atipici applicati nella rete e, oggi, chi legge le parole di Ranucci, può capire il valore liberatorio di questa grande iniziativa. Basta ai condizionamenti legati al rinnovo delle collaborazioni”, conclude la nota Unirai.

Sigfrido Ranucci (Foto LaPresse)