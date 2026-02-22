Home » Milano Cortina, spettatori raddoppiati per Warner Bros Discovery
Milano Cortina, spettatori raddoppiati per Warner Bros Discovery

Da Casa Italia, Alessandro Araimo fa un bilancio dei numeri registrati da Wbd durante i Giochi di Milano Cortina, con spettatori raddoppiati e un traffico superiore al precedente estivo parigino

Un numero di spettatori più che raddoppiato sulle piattaforme, un numero delle ore viste quintuplicato, per un traffico di molto superiore a quello di Parigi 2024. Sono i dati della performance di Warner Bros Discovery ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina comunicati dall’amministratore delegato per il Sud Europa, Alessandro Araimo, ospite nello studio di Casa Italia a Milano insieme al presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

Warner Bros. Discovery è broadcaster dei Giochi Olimpici in Europa da PyeongChang 2018. “E’ stata la nostra quinta Olimpiade, un’avventura bellissima”, ha detto Araimo, non nascondendo la soddisfazione per i risultati raggiunti in un’edizione ‘disclocata’, con uno sforzo logistico – “a livello di gruppo, ma concentrato sull’Italia” – che ha consentito di avere studi a Casa Italia, a Livigno e a Cortina.
“La complessità di quest’Olimpiade ci ha messo alla prova, ma tutto il team ha dato il 110% per un’offerta editoriale che potesse trasmettere al pubblico ogni emozione dello spettacolo più bello del mondo”. “Dietro le quinte si fatica, ma i successi sportivi e mediatici sono stati straordinari in Italia e in tutta Europa, con ascolti senza precedenti”, ha aggiunto ringraziando il Coni per “sforzo condiviso”.

Ma è già tempo di guardare oltre. “Finito un viaggio, ne comincia un altro, perché saremo impegnati nelle prossime tre edizioni olimpiche: si parte verso Los Angeles 2028, poi nel 2030 sulle Alpi Francesi e a Brisbane 2032”, ha ricordato Araimo.
“Da quando produciamo i Giochi, il nostro obiettivo è quello di dare sempre più visibilità a Italia Team fra un’edizione e l’altra. Per noi lo sport è emozione. Per questo siamo maniacalmente orientati a trasmettere tutte queste emozioni agli spettatori, passando il filtro dello schermo per entrare direttamente nel cuore. È la nostra missione”.

“Senza di voi, come avremmo potuto far sapere agli italiani la bravura dei nostri atleti?” il commento di Buonfiglio. “Le medaglie servono a incrementare il numero dei praticanti e a far capire la forza dello sport in tutte le realtà sociali e industriali”. “In questo, il vostro servizio è fondamentale”, ha concluso il presidente Coni.

