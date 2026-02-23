Milano Cortina chiude a Verona. Malagò: Italia promessa mantenuta

La cerimonia firmata Filmaster conclude i 25esimi Giochi Invernali, con un ricco bottino di medaglie per l’Italia e il pieno di complimenti istituzionali.

“Cari amici, dichiaro chiusi i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026”. Con la formula tradizionale recitata dalla presidente del Cio Kirsty Coventry si sono conclusi i giochi di Milano Cortina.

La cerimonia di chiusura, firmata Filmaster ha trasformato l’Arena di Verona in un ovale di luci e balli acrobatici, con l’omaggio alla lirica – rappresentata da alcuni dei personaggi più popolari dell’opera – ad aprire lo show, cui sono seguiti momenti simbolici come la sfilata degli atleti, la premiazione dei vincitori delle ultime gare, il passaggio della bandiera olimpica ai francesi, prossimo paese ospitante. E ovviamente lo spegnimento dei bracieri a Milano e Cortina.

Roberto Bolle, Benedetta Porcaroli, ma anche Francesco Pannofino, Achille Lauro e Gabry Ponte alcuni dei volti noti che hanno preso parte alla cerimonia che ha visto la partecipazione internazionale del collettivo dei Major Lazer.

Sugli spalti vasta la presenza delle Istituzioni, con Giorgia Meloni, presidente del consiglio, affiancata da Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, presidenti di camera e senato, e dai Governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Alberto Stefani.

Le istituzioni presenti alla Cerimonia di Chiusura, con al centro Giorgia Meloni e Kirsty Coventry (Foto Uff stampa Palazzo Chigi)

Malagò: promesse mantenute

“Spero che abbiamo ispirato generazioni in tutto il mondo con lo spirito olimpico. Ora che stiamo giungendo alla fine di questi Giochi, provo tantissime emozioni. Un po’ di tristezza, sì. Ma anche tanto orgoglio e gratitudine”, ha detto ancora Coventry dando poi l’appuntamento ai Giochi del 2030.

“Ben fatto, Italia. Hai mantenuto le tue promesse! Grandissima Italia, sei stata di parola!”. Lo ha detto stasera Giovanni Malagò. “Alla Cerimonia di Apertura – ha ricordato – dissi che non ero mai stato così orgoglioso di essere italiano. Questa sera, lo sono ancora di più. Permettetemi di dire ‘grazie’ a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere tutto questo possibile e a tutti coloro che hanno creduto in noi. Siete una squadra vincente, siate orgogliosi della vostra impresa”.

Numeri e dati

In generale, i giochi di Milano Cortina – i primi ‘diffusi’ nella storia olimpica come spesso è stato ricordato – hanno registrato numeri che raccontano di un interesse di pubblico molto alto.

Il ceo della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier (foto Ansa)

In totale, stando ai numeri ufficiali rilasciati nella conferenza stampa di chiusura, sono stati venduti 1,3 milioni di biglietti, pari a circa l’88% della disponibilità complessiva. Quasi due su tre erano stranieri: il 63% degli spettatori infatti è arrivato dall’estero, mentre il 37% era composto da pubblico italiano. Tra i Paesi non domestici più presenti la Germania (15%), gli USA (14%), la Svizzera (6%), il Regno Unito (6%), i Paesi Bassi e Francia (4,5%), e il Canada (3,5%).

Diversi eventi sono stati prossimi al sold out, raggiunto dallo Skimo, disciplina al suo debuttato Olimpico, come Speed Skating e Short Track (95%), Figure Skating e Hockey (93%), Biathlon (92%), Alpine Skiing (91%), Ski Jumping (90%), Bobsleigh e Luge (88%).



L’interesse globale per Milano Cortina 2026 si è visto anche nei dati di audience e nelle performance digitali. Oltre 113,5 milioni di interazioni sui canali social ufficiali @milanocortina2026, circa 500.000 visitatori nei Fan Villages e 300.000 spettatori che hanno assistito agli 88 show del Calderone, uno dei simboli più iconici dei Giochi.