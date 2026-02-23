Sanremo al via. Conti: una festa della musica con sapori diversi

Si apre ufficialmente la kermesse all’Ariston con un forte ricordo per Pippo Baudo scomparso l’estate scorsa. Conti rimarca la sua indipendenza dalla politica e chiude sul caso Pucci. Nessuna aspettativa sugli ascolti, dice il direttore intrattenimento Di Liberatore: per un evento di caratura mondiale come Sanremo, serve guardare il valore effettivo del Festival più che il confronto

Chiusa la pagina Olimpica, gli occhi ora sono tutti puntati su Sanremo, al via martedì 24 febbraio.

Dedica speciale a Pippo Baudo, mancato la scorsa estate, per il suo quinto Festival – che ripete essere il suo ultimo – Carlo Conti sarà affiancato per tutte le 5 serate da Laura Pausini, con un valzer di coconduttori e coconduttrici, a cui da ultimo si aggiungerà anche Ubaldo Pantani, arruolato per la serata di giovedì. Tutti svelati nelle ultime settimane ma con i quali, chiaramente, si era al lavoro da tempo.

“Sarà una grande festa della musica”, ha esordito alla conferenza stampa della Vigilia, il conduttore, senza nascondere la commozione parlando di Baudo. “Ci saranno tanti sapori e suoni diversi, che vanno dal dal rock al country, insieme a grandi nomi che portano la musica italiana nel mondo”, ha continuato citando oltre a Pausini, cantanti come Eros Rmazzotti, Andrea Bocelli e Tiziano Ferro tra gli ospiti che salirenno sul palco.

Pucci, Meloni e Mattarella

Smarcatosi dal caso Pucci, Conti ha rivendicato la sua totale autonomia dalla politica – che comunque sul Festival ha sempre tradizionalmente trovato il modo di innestarsi.

“Sanremo l’ho fatto con un governo e l’ho fatto con un altro. Ho avuto sempre una Rai dalla mia parte ma in assoluta autonomia”. “Sono un uomo libero e ci tengo proprio, da 40 anni a questa parte, a questo a essere indipendente il più possibile nel mio lavoro” ha detto.

“Non pensavo assolutamente che Andrea Pucci suscitasse tutte queste polemiche”, ha aggiunto. “Mi dispiace umanamente e professionalmente per lui”, ha rimarcato, spiegando che il ritiro dal festival poteva da un lato essere capito, visto il precedente di Crozza. “Ha avuto paura di reazioni. Ha preferito fare un passo indietro”, ha detto ancora tagliando corto sulla presenza di Giorgia Meloni. “La premier è una cittadina libera, se compra il biglietto e vuole venire, può venire. Come qualsiasi altro cittadino. Non è che decido io chi può venire o non venire a vedere il festival”.

Conti ha indicato l’incontro avuto al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come uno dei momenti tra i più importanti della sua carriera. “Il presidente ha detto parole importantissime, certificando che la musica leggera, la musica pop, Sanremo, anche questo è cultura”, ha ricordato.

Replicando all’etichetta di normalizzatore che più volte ha accompagnato la sua conduzione, Conti ha detto: “Io un normalizzatore? Ma Olly non è innovazione, Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest non è innovazione?”, ha evidenziato. “Ci sono Big partiti dai miei Sanremo Giovani, come Irama, Nigiotti, Meta, Gabbani, Brancale. Joan Thiele l’anno scorso era tra i Big, ieri era all’Arena di Verona: se non è innovazione questa”.

Pausini nel ricordo di Baudo

Dal ricordo di Baudo è partita anche la cantante, seduta al suo fianco. “Quando ci siamo visti a marzo scorso con Carlo Conti e mi ha chiesto della co-conduzione, ho chiamato subito Pippo Baudo e gli ho detto che ero indecisa e impaurita e lui mi disse: ‘Ma stai ancora aspettando Laura? Sei pronta e te lo dico da un po’”, le parole di incoraggiamento ricevute.



A distanza di più di 30 anni dalla sua prima presenza in gara lo stato d’animo è di emozione, ma con più consapevolezza. “La proposta di condurre l’ho avuta anche 15 anni fa. Non mi sono sentita mai così. Non ho paura e sono emozionata”. “Questo invito è venuto anche in un momento in cui mi sento più serena e più tranquilla”, ha aggiunto. “Voglio verificare cosa succede alla fine di questo festival, non su di me ma sulle canzoni. Io spero tantissimo che ci sia una donna che possa viaggiare con la musica italiana nel mondo. Ci sono tanti stili diversi dal latino al country e alle ballad”.

Sanremo, alla prima Conferneza Stampa con Laura Pausini e Carlo Conti

Ascolti, numeri e aspettative

In ogni caso, la prima sfida per Conti sarà con se stesso e gli ascolti della passata edizione. Nel 2025 la media di ascolto era stata di 12 milioni 547mila telespettatori, pari al 67.1% di share, con una raccolta pubblicitaria record da 65,3 milioni.

Nessuna previsione o aspettativa su questo fronte, con il direttore dell’intrattenimento prime time, Williams Di Liberatore che ha voluto spostare l’attenzione dai numeri alla qualità del prodotto.

“Veniamo dopo un evento come quello delle Olimpiadi, è un periodo dell’anno in cui c’è una platea in rotazione, con un palinsesto concorrenziale diverso e più forte. E, parlando di un evento di caratura mondiale come Sanremo, la valutazione si deve basare su più elementi, su quello che è il valore effettivo del Festival più che sul confronto”. “Un valore, ha continuato, dato dalla qualità editoriale, dalla capacità di generare dibattito e coinvolgimento, dalla variabile commeriale e sul mercato discografico”.

“Gli ascolti sono una componente che coinvolge la tv, ma anche la radio e il digital per valutare la questione del percepito del Festival”, ha chiosato.

RaiPlay e Radio 2 in prima linea

La macchina Rai per il Festival ovviamente ha anche acceso radio e digitale. In prima linea RaiPlay e RaiPlay Sound e RaiRadio2, radio ufficiale di Sanremo.

“Da diversi mesi i contenuti legati al Festival stanno generando interesse su piattaforma e social, tra le interviste ai cantanti, il percorso di Sanremo Giovani e altri contenuti”, ha ricordato Elena Capparelli, direttrice della piattaforma streaming. Una misura di interessa arriva anche dai numeri social, dove, ha segnalato, sul pari periodo 2025 ci sono state interazioni 500 volte più alte.

Per l’edizione 2026, oltre alla visione in streaming, i contenuti in più riguardano anche il festival da una prospettiva inedita con il ‘Sotto Sanremo’, condotto da Anna Lou, Elisa e Nicole, in un locale situato letteralmente sotto il palco dell’Arison, la ripresa di contenuti dalle teche Rai e la trasmissione con Radio2 di contenuti in tempo reale.

Per quanto riguarda nel dettaglio l’impegno dell’emittente radiofonica, il direttore Giovanni Alibrandi ha ricordato – oltre agli appuntamenti canonici con Ema Stokholma e Giovanni Castaldi durante la diretta – l’impegno di Fiorello con ‘la pennicanza’ in versione sanremese e l’approdo del Radio2 Social Club sul palco del Suzuki stage.







