Rai Pubblicità corre forte con Sanremo e fa il botto con la raccolta olimpica

Conferenza stampa del Festival di Sanremo dedicata a pubblicità e sponsor all’insegna della positività e dell’ottimismo. La concessionaria Rai Pubblicità, guidata da Luca Poggi, ha fatto il pieno di below the line con ‘Tra Palco e città’ e ora pare lanciata verso il superamento della raccolta del 2025, che fu già record a oltre 65 milioni.

Lo ha l’asciato intendere Poggi, che ha raccontato come la struttura commerciale della tv pubblica in questo avvio di 2026 possa contare pure sull’eccezionale traino olimpico.

Massimo Nalli

Presentati dal capo ufficio stampa Rai, Fabrizio Casinelli, hanno raccontato tutta la propria soddisfazione di essere main sponsor della manifestazione Massimo Nalli di Suzuki, Francesco Gattei di ENI, Sandra Aitala di Tim, Giovanna Loi di Costa Crociere.

Francesco Gattei

Mentre ha dato dettagli ulteriori sullo spettacolo in agenda il capo struttura Williams Di Liberatore.

Sandra Aitalia

Carlo Conti, invece, ha ringraziato le aziende per la fiducia accordatagli sottolineando come oramai, specie certe marche, siano a tutti gli effetti, grazie alle brand integration, compagnie di viaggio del Festival.

Giovanna Loi

Doppiata Parigi

Poggi si è sbilanciato un po’ più del solito sui numeri della concessionaria. “Le Olimpiadi Milano Cortina sono andate bene da tutti i punti di vista, da quello del racconto editoriale e per i risultati dei nostri Azzurri. In questo contesto è andata molto oltre le previsioni la raccolta pubblicitaria, doppiando Parigi e superando ampiamente 20 miliardi”.

La tendenza della raccolta 2026, andrà meglio che nel 2025? Poggi ha risposto: “Se sorrido vuol dire che il trend è positivo…”