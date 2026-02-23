Scuolazoo riparte da Sanremo con il GeneratiON Tour dedicato alla Gen Z

È ripartito oggi, lunedì 23 febbraio, dall’Istituto Cristoforo Colombo di Sanremo, il GeneratiON Tour, il progetto di educazione affettiva promosso da ScuolaZoo. Dopo il coinvolgimento di oltre 8.000 studenti nella prima edizione che ha toccato sei regioni italiane, il tour si ripropone con un calendario di 11 assemblee d’istituto distribuite tra marzo e aprile in diverse scuole secondarie di secondo grado.

Si riparte dalla Liguria, che ha visto il team di ScuolaZoo guidare l’assemblea con momenti di animazione e confronto, creando uno spazio di dialogo aperto tra studenti ed esperti. Accanto a ScuolaZoo, anche Rds Next, presente a Sanremo con Iris Di Domenico, conduttrice e volto della social web radio dedicata alla Gen Z.

Un progetto nato dall’ascolto degli studenti

Il nome del tour unisce il concetto di ‘Generation’ e ‘ON’. Nasce infatti, dall’ascolto diretto dei ragazzi con l’obiettivo di offrire uno spazio per affrontare il mondo delle relazioni, della gestione delle emozioni e della crescita personale in un confronto diretto con educatori, medici e psicoterapeuti. Particolare attenzione anche al tema della violenza.

Tra i professionisti coinvolti nella nuova edizione c’è anche la dottoressa Ilaria Bruno, ostetrica ed esperta in educazione sessuale in formazione, che interverrà in cinque assemblee sui temi della consapevolezza corporea e relazionale.

“L’educazione affettiva non è un tema accessorio, è una competenza di vita. Con GeneratiON Tour vogliamo creare spazi sicuri in cui i ragazzi possano fare domande, confrontarsi e ricevere consigli da esperti”- Gaia Marzo, media director di ScuolaZoo.