Reggia di Quisisana apre il Museo Civico 4.0 dedicato alla storia contemporanea stabiese

Al terzo piano della Reggia di Quisisana ha aperto al pubblico il nuovo Museo Civico di Castellammare di Stabia, uno spazio espositivo concepito come mostra 4.0, interattiva e digitale, dedicata alla storia contemporanea della città. Il percorso racconta l’identità stabiese attraverso le sue eccellenze: dalla tradizione cantieristica al patrimonio delle sorgenti termali, fino ai protagonisti che hanno contribuito a portare il nome di Castellammare nel mondo della cultura, della scienza e dello sport.

Il museo è stato inaugurato questa mattina con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luigi Vicinanza( foto in apertura), del direttore archeologico del Parco di Pompei Gabriel Zuchtriegel, della direttrice del Museo Archeologico Libero D’Orsi e dell’assessora all’identità stabiese Annalisa Di Nuzzo, insieme a consiglieri comunali e autorità civili.

La progettazione della mostra multimediale è firmata da Punto Rec Studios, factory creativa specializzata in contenuti audiovisivi, sound design e storytelling, che ha curato l’intero impianto narrativo e tecnologico dell’allestimento.