Allianz celebra 20 anni di partnership con il Movimento Paralimpico

A undici giorni dall’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e a poche ore dall’arrivo in Italia della Fiamma Paralimpica, Allianz ha celebrato due decenni di collaborazione con il Comitato Paralimpico Internazionale con un grande evento dal titolo “Passione senza limiti – Allianz e il Viaggio Paralimpico”.

L’iniziativa, ospitata nell’Auditorium di Torre Allianz a Milano – sede che durante i Giochi accoglierà anche la Casa Paralimpica Italiana – ha ripercorso la storia della partnership e il ruolo di Allianz come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026.

Allianz è partner dell’IPC dal 2006 ed è Assicuratore Ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi dal 2021, impegno che proseguirà fino al 2032. Con questo evento, la compagnia ha voluto celebrare lo sport e il proprio sostegno all’intero ecosistema sportivo.

Giacomo Campora

Vent’anni di impegno raccontati dai protagonisti

Sul palco sono intervenuti Andrew Parsons, Presidente dell’International Paralympic Committee, Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, e Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia. Insieme al top management della compagnia, hanno ripercorso i vent’anni di impegno di Allianz per lo sport paralimpico, sottolineando la continuità tra Olimpiadi e Paralimpiadi e l’importanza di valorizzare il gesto sportivo al di là di ogni barriera.

L’evento ha ricordato anche la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali: la Fiamma Olimpica si è spenta il 22 febbraio, consacrando un’edizione storica, diffusa sul territorio, attenta alla legacy e all’equilibrio di genere. Il 24 febbraio la Fiamma Paralimpica si accenderà a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, per poi arrivare a Torino e dare il via al Viaggio che attraverserà l’Italia per undici giorni, fino all’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali il 6 marzo all’Arena di Verona.

Giovanni Malagò

Giovanni Malagò ha definito le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 «un’occasione preziosa per mostrare la capacità organizzativa del Paese e la forza di un movimento che ha saputo cambiare il modo in cui guardiamo allo sport e alle persone». Ha ricordato che oltre 600 atleti gareggeranno tra Milano e le località montane, offrendo storie e performance capaci di ispirare profondamente.

Andrew Parsons

Andrew Parsons ha sottolineato come «dal 2006 l’impegno di Allianz sia stato incrollabile», contribuendo a far crescere il Movimento Paralimpico, sostenendo federazioni, comitati nazionali, campionati mondiali e regionali, oltre a eventi come la Giornata Internazionale Paralimpica e i Paralympic Sport and Media Awards.

Giunio De Sanctis

Giunio De Sanctis ha evidenziato come la partnership ventennale tra Allianz e IPC rappresenti «un esempio concreto di sostegno continuativo», ricordando il ruolo della compagnia nel promuovere lo spirito paralimpico attraverso ambassador, iniziative territoriali e il supporto al Viaggio della Fiamma Paralimpica. Ha inoltre annunciato che il 47° piano della Torre Allianz sarà la Casa Paralimpica Italiana durante i Giochi.

Giacomo Campora ha espresso orgoglio per il contributo di Allianz all’organizzazione di Milano Cortina 2026, ricordando che la compagnia lavora al fianco del Comitato Organizzatore da cinque anni. «Le Paralimpiadi celebrano lo sport e il valore degli atleti, prima della disabilità», ha dichiarato.

Eike Buergel

La storia della partnership tra Allianz e il Movimento Paralimpico

La collaborazione nasce nel 2006 con il Comitato Paralimpico Internazionale e l’Associazione Tedesca Sport Disabili. Nel 2011 Allianz diventa il primo partner internazionale dell’IPC, passando da un semplice patrocinio a una partnership strategica basata su pianificazione condivisa, servizi e narrazione a lungo termine.

Milano Cortina 2026 segna il ventennale di questo percorso, che ha contribuito a rafforzare la visibilità degli sport paralimpici, sostenere federazioni e comitati nazionali e promuovere eventi globali. Eike Bürgel, Responsabile della Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz SE, ha ricordato come «lo sport unisca e metta in risalto il meglio delle persone», ringraziando il Movimento Paralimpico per due decenni di collaborazione.

La partnership guarda ora alle sfide future: espandere lo sport paralimpico nelle regioni meno rappresentate, creare piattaforme digitali accessibili tutto l’anno e consolidare la professionalizzazione anche a livello di base. Con Los Angeles 2028, Alpi francesi 2030 e Brisbane 2032 all’orizzonte, la collaborazione continuerà a evolversi.

Malagò e Parsons

L’attivazione della partnership in Italia

Allianz Italia sostiene da sempre i valori dello sport e ha ampliato il proprio impegno con partnership strategiche con CONI, CIP, Fiamme Oro e numerose federazioni. Ha inoltre selezionato un “Team Allianz” di ambassador olimpici e paralimpici per Parigi 2024 e Milano Cortina 2026.

Valentina Sestan, Responsabile della Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz S.p.A., ha ricordato che Allianz ospita dal 2021 la sede del Comitato Organizzatore in Torre Allianz ed è Assicuratore Ufficiale dei Giochi. Ha sottolineato l’importanza del ruolo di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica, un percorso che connette territori, storie e persone.

Valentina Sestan

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Dal 6 al 15 marzo 2026 si svolgeranno le competizioni: – Para Sci alpino e Para Snowboard a Cortina d’Ampezzo (Olympia delle Tofane) – Curling in carrozzina allo Stadio Olimpico del ghiaccio – Para Biathlon e Para Sci di fondo a Tesero (Centro Fabio Canal) – Para Ice Hockey a Milano (Santa Giulia Ice Hockey Arena)

La Cerimonia di Apertura si terrà all’Arena di Verona il 6 marzo, mentre la Cerimonia di Chiusura sarà a Cortina d’Ampezzo il 15 marzo.

Durante i Giochi, il 47° piano della Torre Allianz diventerà la Casa Paralimpica Italiana, uno spazio di incontro per atleti, istituzioni, partner e media.

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica, realizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 con Allianz, prevede 13 tappe in 11 giorni e coinvolgerà 501 tedofori, di cui 200 dipendenti e agenti Allianz. Maria Laura Iascone, Ceremonies Director Milano Cortina 2026, ha definito il Viaggio «uno dei momenti più significativi dell’intero progetto», capace di trasformare l’attesa in partecipazione collettiva.

Dopo l’accensione a Stoke Mandeville, la Fiamma arriverà a Torino e attraverserà l’Italia con tre formati celebrativi:

Flame Festival

Cinque città del Nord – Torino, Milano, Bolzano, Trento e Trieste – ospiteranno grandi eventi di piazza con l’Allianz Village, palchi, intrattenimento, quiz sui valori paralimpici, interviste ai tedofori, Challenge Zone inclusive e un’Area Educational curata dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE. Ogni tappa si concluderà con l’accensione del Braciere.

Flame Visit

Quattro città del Centro-Sud – Roma, Bari, Napoli e Bologna – accoglieranno il grande Allianz Truck, dotato di maxischermi LED, che diventerà un palco mobile con DJ set, animazione e accensione del Braciere.

Cerimonia di Unione

Il 3 marzo a Cortina d’Ampezzo le Fiamme provenienti dai diversi itinerari si uniranno in un’unica Fiamma Paralimpica all’interno di una struttura geodetica trasparente, con contenuti multimediali, set fotografici e postazioni di gioco.

La fase finale vedrà la staffetta attraversare il Veneto, accompagnata dall’Allianz Truck e dalla struttura geodetica nelle piazze. Il 6 marzo, all’Arena di Verona, il Viaggio culminerà nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali.

Le tappe del Viaggio della Fiamma Paralimpica