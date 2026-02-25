CasAUTentica, 100mila euro da Toys Center: acquistato il quinto appartamento per l’autonomia dei ragazzi autistici

l progetto si chiama CasAUTentica ed è uno dei tasselli più ambiziosi dell’esperienza di PizzAut: una corte di sei appartamenti a Cassina de’ Pecchi pensata per accompagnare ragazze e ragazzi autistici in percorsi concreti di autonomia abitativa, in un contesto protetto ma orientato all’indipendenza.

Grazie al sostegno di Toys Center, presto sarà acquistato il quinto appartamento della corte. Un risultato che segna un avanzamento decisivo del progetto e che, come sottolinea Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz e Bimbostore, rappresenta «un passo reale verso un futuro costruito insieme».

“In Toys Center crediamo da sempre che il gioco sia molto di più che semplice divertimento: è qualcosa che mette in moto energie, persone e risultati concreti”, afferma Brugnoli. “La risposta delle nostre persone e dei nostri clienti ha superato ogni aspettativa, trasformandosi in un traguardo speciale: l’acquisto di un nuovo appartamento del progetto CasAUTentica. Significa più spazio, più opportunità, più percorsi di vita indipendente per tantissimi ragazzi e ragazze speciali”.

Quasi 100mila euro per l’autonomia

L’iniziativa solidale, attiva tra ottobre e dicembre 2025, ha portato alla vendita di 36.341 pezzi della linea esclusiva di giocattoli PLAYMOBIL, ispirata al mondo PizzAut. La collezione – distribuita nei negozi fisici e online di Toys Center – comprende il celebre PizzAutobus e tre personaggi iconici: il Pizzaiolo, la Cameriera e il fondatore Nico Acampora.

Il risultato economico è significativo: circa 100.000 euro donati da Toys Center alla Fondazione PizzAut per sostenere CasAUTentica. Il meccanismo resta attivo anche nei prossimi mesi: 15 euro vengono destinati al progetto per ogni PizzAutobus venduto (prezzo al pubblico 44,99 euro) e 2 euro per ciascuno dei tre personaggi (prezzo 4,99 euro).

Un modello che unisce retail e impatto sociale

L’operazione conferma una tendenza sempre più strutturale nel retail: la capacità di trasformare il prodotto in leva di impatto sociale misurabile. In questo caso, il gioco – linguaggio universale – diventa strumento di inclusione concreta, capace di generare risorse destinate non a iniziative simboliche ma a infrastrutture permanenti, come un appartamento che resterà patrimonio della comunità.

Per Fondazione PizzAut, creata nel 2017 da Nico Acampora, il traguardo rappresenta un’accelerazione importante. “CasAUTentica è un progetto nato per dare a tantissime ragazze e ragazzi autistici la possibilità concreta di vivere spazi di autonomia”, commenta Acampora. “La donazione ricevuta ci ha permesso di compiere un passo decisivo: acquistare il quinto dei sei appartamenti della corte. Piccoli giocattoli si sono trasformati in un aiuto prezioso e duraturo”.

La solidarietà, in questo caso, non è solo gesto simbolico ma investimento strutturale. Un appartamento in più significa nuove traiettorie di indipendenza, nuove responsabilità quotidiane, nuove storie di autonomia. E un esempio di come filiera commerciale e impatto sociale possano convergere in un progetto capace di costruire futuro.