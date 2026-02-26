Sanremo alla terza prova. Sul palco Irina Shayk e la finale delle nuove proposte

L’assegnazione del primo titolo, con il confronto tra i finalisti delle nuove proposte, allure internazionale garantita dalla presenza di Irina Shayk e per l’ospitata di Eros Ramazzontti con Alycia Kyes, con le incursioni di Lapo/Ubaldo Pantani.

Sono gli ingredienti della terza serata del Festival, che vedrà l’esibizione della seconda metà dei cantanti in gara, illustrati nella consueta conferenza dalla sala stampa dell’Ariston.

Numeri apprezzati

Sullo sfondo i dati di ascolto registrati dalla seconda serata di martedì 25 febbraio. I numeri vedono un calo nel numero di spettatori rispetto all’edizione 2025, con però un miglioramento della media di share un punto e mezzo rispetto al debutto, centrando il 59.5% rispetto al 58%.

“Sicuramente è un festival che si conferma in ottima salute con numeri importanti”, ha detto Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai.

“Nella prima conferenza stampa ho detto che mi piace valutare il festival nella sua interezza, quindi sotto più profili e più dati. Partiamo da un dato che è sicuramente un dato che fa vedere un festival in crescita, rispetto alla seconda puntata, con una share che è aumentata di un punto e mezzo percentuale ed è il quarto miglior risultato dal 1995 ad oggi”, ha rimarcato.

“Anche la crescita sul digitale è stata molto importante come abbiamo visto dai dati Auditel. In merito agli eventi sul territorio il Suzuki Stage ha realizzato il sold out. Sono parametri che a mano a mano descriveranno la portata dell’evento nel suo complesso. Rispetto a quello che era il parametro commerciale che abbiamo analizzato nella prima conferenza stampa, vedremo come grazie alla pubblicità alla fine evolverà e si consoliderà”. “Quandi dal punto di vista dei dati mi sembra di capire che possiamo essere molto soddisfatti”, ha chiosato, ringraziando anche tutti i cantanti per l’impegno scenico e coreografico che regala ‘stilosità’.

Scaletta

Entrando nel dettaglio della scaletta, come tema sociale il Festival approfondirà aspetti come bullismo e violenza giovanili. Appello alla pace con l’esibizione di Laura Pausini sulle note di ‘In the world’, con il Piccolo coro dell’Antoniano e il coro di Caivano. Premio alla carriera per Mogol e passaggio sul palco per Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

I the kolors da Suzuki Stage e terzo capitolo per Max Pezzali sulla Costa Toscana