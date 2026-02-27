Su DAZN tutta la Coppa del Mondo FIFA 2026. Azzi: “traguardo storico”

Ieri Rai ha annunciato l’acquisizione dei diritti in chiaro di 35 partite del prossimo Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. Oggi DAZN comunica di essersi aggiudicata i diritti esclusivi per trasmettere in Italia tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Un accordo storico per il calcio in streaming

La partnership tra DAZN e FIFA si rafforza dopo l’intesa globale per il Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+. Con l’edizione 2026 dei Mondiali, la prima con 48 squadre partecipanti, gli utenti italiani potranno seguire ogni match in diretta e on demand solo su DAZN.

Stefano Azzi

Secondo Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, l’esclusiva rappresenta “un traguardo storico” e un’opportunità per offrire agli appassionati un’esperienza completa, supportata da investimenti continui in innovazione e qualità editoriale.

Anche Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, sottolinea il valore globale dell’accordo, definendo la piattaforma “partner di riferimento per lo sport premium”.

La visione della FIFA per un Mondiale più inclusivo

Il Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafström, evidenzia l’obiettivo di rendere la Coppa del Mondo 2026 la più inclusiva di sempre, con 104 partite distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti. La collaborazione con DAZN permette ai tifosi italiani di seguire ogni momento del torneo, rafforzando una partnership già consolidata con il successo del Mondiale per Club 2025 e lo sviluppo di FIFA+.

Calendario e sedi della Coppa

La competizione si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Il match inaugurale sarà Messico–Sudafrica. La fase a eliminazione diretta inizierà il 28 giugno, mentre la finale è in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium.