Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, musical, incontri

Un talk sulla ‘forza delle donne’ con Lella Costa e due oncologhe. Il musical sul ‘Ragazzo con i pantaloni rosa’. Stefano Nazzi torna con le ‘Indagini Live’

L’India si proietta a Roma

A The Space Cinema Moderno di Roma, da questo fine settimana fino al 26/3, ci si può tuffare (gratis) nel cinema di Bollywood. La produzione indiana fatta di musica, colori, canti, sentimenti à gogo è rappresentata in questa rassegna da uno dei nomi maggiormente di spicco, il regista e compositore Sanjay Leela Bhansali.

Lella Costa

La scena delle donne

Domenica è l’ultimo giorno al Teatro Carcano di Milano di ‘Lisistrata’, diretto da Serena Sinigaglia. Prima dello spettacolo, si terrà l’incontro ‘Lisistrate. Donne di oggi, forza di sempre‘, in cui la protagonista Lella Costa inconterà sul palco Domenica Lorusso, responsabile Ginecologia Oncologica di Humanitas San Pio X, e Carmen Criscitiello, responsabile Oncologia di Humanitas San Pio X. Obiettivo del talk: parlare della salute delle donne ma anche della loro forza. Come quella della Lisistrata immaginata da Aristofane, che per far finire la guerra ricorre con tutte le ateniesi allo sciopero del sesso.

(foto Gianluca Saragò)

Dalla cronaca al musical

Al Teatro Sistina di Roma è in scena ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’. Ispirato alla tragica vicenda del quindicenne romano che si era ucciso dopo essere stato per mesi vittima di bullismo, storia che è già diventata anche un film: in teatro lo spettacolo prende la forma di un musical, scritto e diretto da Massimo Romeo Piparo. Il racconto si snoda attraverso uan serie di canzoni note, come ‘Canta ancora’ di Arisa’, e vede in scena Rossella Brescia nei panni della madre del protagonista, che è interpretato dal Samuele Carrino (attore su Netflix della serie ‘Riv4li’).

(foto Barbara Rigon)

Amarsi a Sarajevo

Fino a domenica, al Teatro Menotti di Milano si rappresenta ‘Un sogno a Istanbul‘. Lo spettacolo, ‘Ballata per tre Uomini e una Donna’, è ispirato al libro di Paolo Rumiz ‘La cotogna di Istanbul’. In scena Maddalena Crippa, con Maximilian Nisi, Mario Incudine (autore anche delle musiche suonate dal vivo) e Adriano Giraldi danno vita alla storia di un amore sbocciato a Sarajevo nel 1997.

Alessandro Baricco

La musica di Baricco

Lunedì pomeriggio, al Teatro alla Scala, un appuntamento ‘diversamente musicale’. Alessandro Baricco incontra il pubblico per presentare il suo nuovo libro ‘Breve storia eretica della musica classica’ (ed. Feltrinelli). “In principio era il mistero, e questo dà un senso a tutta la storia. I suoni – erano un mistero”: dalla Prima Musica in armonia con la natura alla Musica del Disordine, fino alla Musica classica, un racconto per tutti i pubblici

Stefano Nazzi

La nera torna live

Lunedì, al Politeama Rossetti di Trieste, prosegue il tour 2026 che Stefano Nazzi ha inaugurato in febbraio all’Arcimboldi di Milano. Dopo essersi occupato negli ultimi due anni del caso del Circeo e del Mostro di Firenze, il giornalista e podcaster presenta la nuova edizione di ‘Indagini Live’ che affronta “una storia di cronaca che ha segnato il paese ma inedita rispetto al lavoro fatto finora”.