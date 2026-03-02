“Prossimamente” online La Sintesi, quotidiano online Rocco di Casalino

Dovrebbe debuttare oggi online La Sintesi quotidiano dedicato a politica e attualità all’indirizzo lasintesi.online, progetto editoriale diretto da Rocco Casalino, che torna al giornalismo dopo l’esperienza come portavoce dei governi Conte, pubblicato dall’imprenditore cinematografico Andrea Iervolino.
Usiamo il condizionale perchè, terminato il countdown, l’orario di pubblicazione è stato rinviato più volte e dove dovrebbe apparire la home page campeggia questa comunicazione: “La redazione giornalistica de La Sintesi, diretta da Rocco Casalino, aprirà prossimamente!
Il giornale come ha scritto Primaonline prende forma dopo uno scouting avviato in autunno, durante il quale Casalino ha selezionato giovani giornalisti tramite candidature video.