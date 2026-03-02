Home » Top Manager Reputation: a febbraio Carlo Messina riconquista il primo posto
Top Manager Reputation: a febbraio Carlo Messina riconquista il primo posto

di Redazione PrimaOnline
L’Osservatorio di Reputation Manager registra un cambio al vertice: l’AD di Intesa Sanpaolo riconquista il primo posto grazie alla forte esposizione mediatica sul piano industriale 2029 e ai risultati 2025. Sul podio anche Andrea Orcel e Pier Silvio Berlusconi. In crescita Gemme, mentre nella Top 200 avanzano Strisciuglio, Salini, Ferrero, Ruffini e Scannapieco.

A febbraio novità sul podio di Top Manager Reputation (www.topmanagers.it), l’Osservatorio permanente a cura di Reputation Manager SPA SB.

Sale di tre e riconquista il primo posto l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (91.22), grazie alla grande mediaticità del suo piano industriale al 2029 e all’ottima chiusura del 2025. Messina sottolinea che la forza della banca è rappresentata prima di tutto dalle sue persone.

Analoga riflessione la fa l’AD di Unicredit Andrea Orcel (90.85) che archivia l’anno con utile netto da record a 10, 6 miliardi, in aumento del 14%. Rumors su un incontro con Philippe Donnet per una possibile alleanza nel risparmio gestito.

Terzo Pier Silvio Berlusconi (88.30) che visita a sorpresa la sede di ProSiebenSat e lancia la campagna contro il cyberbullismo. Proprio alle vittime di questi reati, Mediaset intende destinare l’eventuale risarcimento dalla causa intentata contro Fabrizio Corona.

Quarto Claudio Descalzi (84.89), vicino alla riconferma alla guida di Eni.

Si conferma quinto l’AD di A2A Renato Mazzoncini (81.37). Salgono di uno: al sesto Alessandro Benetton (77.98), che inaugura a Roma una nuova galleria di 21Art e in occasione dell’apertura delle Olimpiadi ricorda i successi ottenuti dai Mondiali di Cortina 2021; al settimo Stefano Donnarumma (77.78), che lancia FS Engineering guidata da Dario Lo Bosco e FS Advisory da Ernesto Sicilia, sottolinea il record di 18,5 miliardi di investimenti nel 2025 e definisce quelli per le Olimpiadi “patrimonio duraturo per il Paese”.

All’ottavo sale di quattro Pierroberto Folgiero (75.37) AD di Fincantieri che sigla numerosi nuovi accordi e importanti commesse, presenta il piano al 2030, battezza la nuova nave oceanografica “Quirinale” e riceve a Palermo il Presidente Mattarella. Stabile al nono l’AD di Enel Flavio Cattaneo (75.33). Sale di uno al decimo Giuseppina Di Foggia (75.22), AD di Terna che sotto la sua guida segna il livello più alto a Piazza Affari dal 2004. Undicesimo l’AD di Poste Matteo Del Fante (75.16).

Dodicesimo Urbano Cairo (75.01), si conferma tredicesimo Pietro Labriola (70.87). Sale di due al quattordicesimo l’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa (70.68), con utile netto record nel 2025 a 445,8 milioni. Quindicesima Cristina Scocchia (70.39), sedicesimo Luca de Meo (70.02). Al diciassettesimo sale di due Marina Berlusconi (68.13), con dichiarazioni a tutto campo dal futuro di Forza Italia alle ingerenze di Trump.

Chiudono la Top 20: Luca Dal Fabbro (67.56), Fabrizio Palermo (67.03) che sale di uno, Claudio Andrea Gemme (66.99) in ascesa di tre. In Top 200 in crescita: Giampiero Strisciuglio (24°,+3); Pietro Salini (25°,+7); Giovanni Ferrero (33°,+6); Remo Ruffini (37°,+9); Dario Scannapiedo (39°,+6); Benedetto Vigna (55°,+12); Joerg Eberhart (56°,+9); Fabrizio Di Amato (67°,+18).

Top 200 Manager Reputation febbraio 2026

#NomeAziendaPunteggio
1Carlo MessinaIntesa Sanpaolo91.22
2Andrea OrcelUnicredit90.85
3Pier Silvio BerlusconiMediaset88.29
4Claudio DescalziEni84.89
5Renato MazzonciniA2A81.37
6Alessandro BenettonEdizione77.98
7Stefano DonnarummaFerrovie dello Stato77.78
8Pierroberto FolgieroFincantieri75.37
9Flavio CattaneoEnel75.33
10Giuseppina Di FoggiaTerna75.22
11Matteo Del FantePoste Italiane75.16
12Urbano CairoCairo Communication75.01
13Pietro LabriolaTim70.87
14Gian Maria MossaBanca Generali70.68
15Cristina ScocchiaIllycaffè70.39
16Luca de MeoKering70.02
17Marina BerlusconiFininvest68.13
18Luca Dal FabbroIren67.56
19Fabrizio PalermoAcea67.03
20Claudio Andrea GemmeAnas66.99
21Roberto CingolaniLeonardo SPA66.92
22Miuccia PradaPrada64.93
23Giuseppe CastagnaBanco Bpm64.86
24Gianpiero StrisciuglioTrenitalia64.70
25Pietro SaliniWeBuild64.32
26Renzo RossoOTB63.73
27Diana BraccoBracco62.51
28Francesco MilleriLuxottica62.37
29Paolo GalloItalgas62.30
30Enrico VitaAmplifon61.59
31Antonio FilosaStellantis59.44
32Aldo IsiRfi59.40
33Giovanni FerreroFerrero59.18
34Marcello CattaniSanofi Italia59.06
35Sabrina De FilippisFS Logistix58.95
36Luca Cordero di MontezemoloNtv58.50
37Remo RuffiniMoncler58.35
38Massimiliano Di SilvestreBMW Italia58.24
39Dario ScannapiecoCassa Depositi e Prestiti58.18
40Giovanni Gorno TempiniCassa Depositi e Prestiti58.01
41Philippe DonnetAssicurazioni Generali57.72
42Giampiero MassoloMundys57.66
43Luigi LovaglioMPS57.51
44Agostino ScornajenchiSnam57.46
45Stephan WinkelmannLamborghini57.36
46Brunello CucinelliBrunello Cucinelli55.66
47Gian Maria Gros-Pietro Intesa Sanpaolo55.56
48Nerio AlessandriTechnogym55.53
49Pasqualino MontiEnav53.85
50Alessandro Melzi d’ErilMediobanca53.81
51Gianni Franco PapaBper Banca53.47
52Diego Della ValleTod’s52.71
53Massimo Antonio DorisMediolanum52.37
54Stefano DomenicaliFormula 151.83
55Benedetto VignaFerrari51.71
56Joerg EberhartITA Airways51.44
57Orazio IaconoHera51.38
58Aurelio De LaurentiisSSC Napoli50.95
59Dario Lo BoscoFs Engineering50.68
60Carlo CimbriUnipol50.56
61Tommaso TanzilliFerrovie dello Stato50.51
62Alessandro AraimoWarner Bros. Discovery50.16
63Giuseppe MarottaInter49.31
64Patrizio BertelliPrada49.19
65Oscar FarinettiEataly49.17
66Walter RennaFastweb+Vodafone48.89
67Fabrizio Di AmatoMaire48.39
68Ermenegildo ZegnaGruppo Ermenegildo Zegna48.36
69Francesco MuttiMutti48.34
70Marco Tronchetti ProveraPirelli48.33
71Vincenzo Sanasi D’ArpeConsap48.09
72Luigi CantamessaTreni Turistici Italiani48.02
73Andrea SironiAssicurazioni Generali47.70
74Maurizio TamagniniFondo Fsi47.12
75Maura LatiniCoop46.99
76Nicola MontiEdison Spa46.97
77Benedetto LeviIliad46.89
78Arrigo GianaAutostrade per l’Italia46.85
79Stefano AzziDazn Italia46.47
80Francesca MorianiVar Group46.47
81Andrea DuilioSky Italia46.46
82Antonio PercassiAtalanta46.26
83Roberto AlesseAgenzia delle Dogane45.76
84Mario Moretti PolegatoGeox45.68
85John ElkannStellantis45.59
86Alessandro FotiFinecoBank45.32
87Marco NocivelliEpta Group45.18
88Elena GoitiniBnl Bnp Paribas44.99
89Gianluca BufoIren44.85
90Teodoro LioAccenture44.67
91Stefano De AlessandriAnsa44.31
92Giuseppe GolaOpen Fiber44.20
93Patrizia GriecoAnima Holding44.12
94Yuri SantagostinoCap Holding44.05
95Giuseppe LavazzaLavazza44.05
96Diego Nepi MolinerisSport Salute S.p.A.44.04
97Sestino GiacomoniConsap43.86
98Paolo ScaroniEnel43.50
99Sergio Marullo di CondojanniAngelini Industries43.40
100Vinicio Mosè VigilanteGSE43.35
101Luca FerrariBending Spoons43.34
102Valentino ConfaloneNovartis43.28
103Giovanni BossiCherry Bank43.26
104Mara PanajiaHenkel Italia43.17
105Fabio De’LonghiDe’Longhi43.05
106Michele PignottiSace42.95
107Igor De BiasioTerna42.94
108Gian Luca ArtizzuSogin42.72
109Alfonso DolceD&G42.70
110Massimo BattainiPrysmian42.70
111Michele SciscioliIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato42.63
112Paolo BertoluzzoNexi42.50
113Giorgio BusnelliAmazon Italia42.39
114Giuseppe ZafaranaEni42.31
115Ernesto Fürstenberg FassioBanca Ifis42.27
116Roberto TascaA2A42.26
117Stefano BeraldoOvs42.22
118Mauro PastoreBCC Iccrea42.16
119Luigi CorradiFs International42.16
120Alessandro MoriccaPagoPa42.14
121Nino Tronchetti ProveraAmbienta41.89
122Antonio PorroGruppo Mondadori41.76
123Bernardo MattarellaInvitalia41.73
124Aldo BisioEngineering41.72
125Leonardo FerragamoSalvatore Ferragamo41.65
126Giorgio TomassettiOctopus Energia41.42
127Giampaolo RossiRai41.01
128Riccardo BelliniValentino40.88
129Sandro PappalardoITA Airways40.87
130Alberto VacchiIma Group40.84
131Dan FriedkinRoma40.74
132Nazzarena FrancoDHL40.67
133Monica IaconoEngie Italia40.45
134Gaetano MiccichèEngineering40.40
135Guido BarillaBarilla40.34
136Francesco Gaetano CaltagironeCaltagirone40.32
137Renato RavanelliF2I SGR40.22
138Antonio ValituttiIsybank40.19
139Matteo TiraboschiBrembo39.94
140Alessandro BerniniMaire39.81
141Livio ProliMissoni39.75
142Federico ProttoCellnex39.69
143Giuseppe MarsocciArmani39.66
144Andrea BonomiInvestindustrial39.45
145Stefano GranellaGruppo Dolomiti Energia39.20
146Cristiano CannarsaSogei39.17
147Marco TravagliaNestlé Italia38.99
148Vincenzo CarboneAgenzia delle entrate-Riscossione38.86
149Davide BordoniRAM38.58
150Floriano MasoeroSiemens Italia38.45
151Alessandro BinelloQuadrivio38.43
152Marco De BenedettiCarlyle38.12
153Fabrizio TestaBorsa Italiana38.05
154Alessandro FabbroniSeSa37.98
155Francesco Caltagirone JrCementir Italia37.89
156Ugo SalernoRina37.74
157Paolo Luigi MerliERG SPA37.74
158Simone DominiciKiko37.51
159Errico StravatoSogesid37.19
160Rodolfo De BenedettiCIR- Compagnie Industriali Riunite37.00
161Marco MaraziaWidiba36.95
162Roberto GiacchiItaliaOnline36.80
163Gianluca FerreroJuventus Football Club36.77
164Elisabetta FranchiElisabetta Franchi36.49
165Alessandro PulitiSaipem36.44
166Alessandro RiveraAtac36.44
167Nicola RielloRiello Investimenti36.18
168Claudio CarseràEur36.14
169Matteo ManfrediSampdoria36.01
170Simona AgnesRai35.95
171Giuseppe MarraAdnkronos35.89
172Andrea MissoriEricsson Italia35.87
173Monia FerrariCapgemini35.86
174Elisabetta SerafinSaipem35.79
175Gianluca LilliABB Italia35.66
176Joseph CommissoFiorentina35.15
177Andrea MunariAmco34.96
178Marina CaprottiEsselunga34.87
179Gianandrea PercoDea Capital34.77
180Fabrizio FabbriAnsaldo Energia34.68
181Vincenzo EspositoMicrosoft Italia34.57
182Gerd PircherHSBC34.48
183Marco BuraglioFord Italia34.37
184Simon HuntCampari33.88
185Alessandro ZehentnerSnam33.78
186Andrea PersegatiNintendo33.56
187Pietro BusnardoGradiente33.48
188Filippo GagginiProgressio33.07
189Fabrizio RuggieroEdenred33.03
190Wilson WangHuawei32.99
191Pierluigi TosatoSegafredo-Zanetti32.78
192Paolo GambariniWise32.53
193Denis AmadoriAmadori32.31
194Riccardo GarrèPizzarotti32.24
195Luigi BallantiMefop32.11
196Nicolò SaidelliArdian31.65
197Andrea MangoniMundys31.49
198Matteo Cordero di MontezemoloCharme31.25
199Alessandro RussoAGSM AIM30.57
200Marco ReggianiConsip29.60
