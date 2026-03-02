Il 6 marzo Radio Monte Carlo compie 60 anni e festeggia con una speciale programmazione

Radio Monte Carlo, emittente del gruppo Mediaset, compie 60 anni il 6 marzo 2026 e festeggia un percorso unico nel panorama radiofonico italiano, fatto di innovazione, primati e una costante attenzione alla qualità musicale.

Dalla rottura del monopolio RAI negli anni Sessanta all’affermazione come emittente di riferimento per una selezione musicale ricercata, RMC ha contribuito a lanciare in Italia artisti come Lana Del Rey, Mario Biondi, Michael Bublé e Amy Winehouse, diventando sinonimo di eleganza, stile e cultura.

Guidata dal direttore Stefano Bragatto, la radio propone un palinsesto molto amato, con voci storiche e nuovi talenti che accompagnano ogni giorno gli ascoltatori. Per il 6 marzo è prevista una programmazione speciale con conduttori di ieri e di oggi, ospiti, materiali d’archivio, jingle storici e contenuti esclusivi.

La festa proseguirà la sera al Blue Note di Milano con un evento privato che riunirà 60 ascoltatori selezionati tramite contest e artisti come Mario Biondi, gli Incognito e Nick the Nightfly per una jam session unica.

L’intera giornata sarà raccontata sui canali social dell’emittente e sostenuta da una campagna di comunicazione su tv, stampa, digital e social.

La cessione di RMC a Mediaset. Da sinistra Paolo Salvaderi, Pier Silvio Berlusconi e Alberto Hazan

Da Hazan a MFE

Ricordiamo che Radio Monte Carlo in Italia inizia nel 1966, quando l’imprenditore milanese Alberto Hazan avvia la versione in lingua italiana dell’emittente che trasmette dal Principato di Monaco verso la Liguria e il Nord Italia. In un’epoca in cui in Italia vige ancora il monopolio Rai, Radio Monte Carlo diventa una delle più importanti “radio di confine”, offrendo un’alternativa moderna, musicale e commerciale alla radio pubblica. Negli anni ’70 e ’80 l’emittente si distingue per uno stile elegante e internazionale, una selezione musicale sofisticata e una conduzione curata, costruendo un’identità riconoscibile e un pubblico adulto e urbano. Il posizionamento “adult contemporary” diventa il tratto distintivo del brand.

Negli anni ’90 Radio Monte Carlo entra nell’orbita di RCS MediaGroup, consolidando la diffusione nazionale. Dal 2016 fa parte di RadioMediaset, controllata da MFE – MediaForEurope, mantenendo un profilo premium e un’identità legata a qualità editoriale, musica internazionale e lifestyle.