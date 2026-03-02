Guerra Iran. Colpito data center Amazon negli Emirati

Incendio in un data center di Amazon negli Emirati Arabi Uniti colpito nelle scorse ore da “oggetti” non meglio identificati, in cui il Paese è stato oggetto di attacchi missilistici e droni partiti dall’Iran. Lo rendo il settore cloud di Amazon che sta lavorando per ripristinare il pieno servizio in alcune zone del Medio Oriente. La struttura degli Emirati Arabi Uniti, spiega, sta avendo un “problema energetico localizzato, per il recupero completo ci vogliono diverse ore”.



I vigili del fuoco sono intervenuti per “scintille e incendi” dopo che il data center Amazon è stato colpito domenica, ha detto la società che ha consigliato di “eseguire il backup di tutti i dati critici” e di trasferire le proprie operazioni sui server Aws in altre parti del mondo. Anche una seconda regione coperta da Amazon con sede in Bahrein è stata colpita da un’interruzione di corrente.



Aws – ricorda Ansa – è il principale fornitore di cloud computing al mondo, in competizione con rivali tra cui Microsoft Azure e Google Cloud: offre una infrastruttura che sta alla base di app e siti popolari, oltre a potenziare l’intelligenza artificiale generativa.