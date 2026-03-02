Wbd, Ellison: operazione che reinventa il settore, con una nuova generazione di media

Parlando per la prima volta del maxi accordo per Wbd, il ceo di Paramount tra le conseguenze ha indicato l’accorpamento tra le piattaforme streaming Hbo Max e Paramount+

“Abbiamo l’opportunità di contribuire a plasmare il futuro e costruire una nuova generazione di media company dell’intrattenimento”. A dirlo David Ellison, ceo di Paramount Skydance parlando per la prima volta del maxi-accordo da 110 miliardi di dollari, che vedrà la sua società inglobare Warner Bros Discovery.

Studios, tv e piattaforme streaming

Sostenuta da decine di miliardi del padre Larry Ellison e da ulteriori decine di miliardi in debito garantito da un consorzio di finanziatori, l’operazione è stata protagonista per settimane sui media internazionali per lo scontro finanziario che ha coinvolto anche Netflix, culminato con il ritiro dello streamer.

Nascerà un colosso dei media, con due grandi studi cinematografici (Paramount e Warner Bros.), un intreccio di studi televisivi, un portafoglio di canali TV che includerà Cbs, Tnt, Cnn, Mtv e Nickelodeon e due importanti piattaforme di streaming – Hbo Max e Paramount+.

Ellison: reinventiamo il settore

“Non si tratta di consolidamento, ma di reinventare il settore”, ha detto ancora Ellison jr, che la scorsa settimana ha presenziato al discorso sullo Stato dell’Unione di Donald Trump.

“Vogliamo ampliare la nostra portata e rafforzare la nostra capacità di creare le storie e le esperienze più coinvolgenti al mondo”, ha chiosato.



Tra gli sviluppi futuri dell’accordo, il manager ha indicato l’accorpamento di Hbo Max e Paramount+ in un unico kolossal dello streaming, e si è impegnato a mantenere una finestra di esclusiva cinematografica di 45 giorni prima di distribuire i film in premium video on demand, richiamando impegni simili a quelli annunciati da Netflix.