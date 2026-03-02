Premio Film Impresa: al via a Roma la quarta edizione

Ha preso ufficialmente il via, al Cinema Quattro Fontane di Roma, la quarta edizione di Premio Film Impresa. Occasione di incontro tra il mondo dell’industria e quello dell’audiovisivo, il Premio è ideato e realizzato da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. Durante la manifestazione vengono premiati film, video e cortometraggi dedicati al racconto delle imprese.

La tre giorni si è aperta con l’evento “Un’idea di comunità: Persone, Ecosistemi, Innovazione”, inaugurato dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e alla presenza del Presidente del Premio Giampaolo Letta e del Direttore Artistico Mario Sesti. Sono intervenuti Giuseppe Biazzo, Presidente di Unindustria, e Alessandro Usai, Presidente di ANICA.

La serata è proseguita con il talk “Comunicare l’impresa. L’impresa di comunicare”, che ha introdotto una

masterclass diretta da Andrea Minuz, docente de La Sapienza, nella quale giovani aspiranti sceneggiatori, registi e produttori son stati coinvolti in una simulazione di scrittura di un film d’impresa.

A chiudere la prima giornata, “#PFI Presenta: Raccontare la cultura d’impresa”, che ha visto una conversazione con autori, produttori e aziende, accompagnata dalla proiezione di due film inediti.

Le dichiarazioni

Per il Presidente del Premio Film Impresa, Giampaolo Letta: “Vedere istituzioni, aziende, giovani talenti e

professionisti del cinema dialogare attorno al tema della comunità e dell’innovazione significa ribadire un’idea che portiamo avanti fin dall’inizio: il racconto dell’impresa non è comunicazione accessoria, ma parte integrante della sua identità. Quando il cinema incontra il lavoro, emergono storie vere, capaci di restituire complessità, visione e futuro. Ed è proprio questo il senso del Premio: costruire uno spazio in cui queste storie possano prendere forma e diventare patrimonio condiviso”.

Giuseppe Biazzo, Presidente di Unindustria, ha dichiarato: “Il Premio Film Impresa è diventato, anno dopo anno, un luogo di incontro tra mondi diversi: imprese, creativi, istituzioni, finanza, giovani. Il film d’impresa racconta identità, valori, visione. Aiuta le aziende ad attrarre talenti, a dialogare con i mercati, a costruire reputazione. Ma soprattutto permette di far conoscere un’Italia che produce, innova, investe e crea lavoro”.

Il Direttore Artistico Mario Sesti si è invece soffermato sull’iniziativa della masterclass di scrittura: “Mettere in relazione la creatività cinematografica dei giovani talenti con l’esigenza degli imprenditori di raccontarsi in modo nuovo è forse la sfida più ambiziosa del Premio: siamo convinti che cinema e impresa debbano imparare a dialogare sempre più strettamente, perché è un confronto che arricchisce entrambi”.

Da sinistra a destra: Giuseppe Biazzo, Roberto Gualtieri, Mario Sesti, Giampaolo Letta, Simona Anelli

La quarta edizione di Premio Film Impresa proseguirà domani, martedì 3 marzo, con l’avvio delle proiezioni delle opere in concorso nelle tre aree principali (Area Doc I e II, a cura di UniCredit, Area Narrativa, a cura di Umana, e Area II&S: Innovation, Image & Sound, a cura di Almaviva Group) e con due proiezioni speciali: il film “Andata e Ritorno”, a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il docufilm “NUVOLA”, a cura del Gruppo Lavazza.



