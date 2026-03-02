Home » Premio Film Impresa: al via a Roma la quarta edizione
Premio Film Impresa: al via a Roma la quarta edizione

di Lorenzo Menichini
Ha preso ufficialmente il via, al Cinema Quattro Fontane di Roma, la quarta edizione di Premio Film Impresa. Occasione di incontro tra il mondo dell’industria e quello dell’audiovisivo, il Premio è ideato e realizzato da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. Durante la manifestazione vengono premiati film, video e cortometraggi dedicati al racconto delle imprese.

La tre giorni si è aperta con l’evento “Un’idea di comunità: Persone, Ecosistemi, Innovazione”, inaugurato dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e alla presenza del Presidente del Premio Giampaolo Letta e del Direttore Artistico Mario Sesti. Sono intervenuti Giuseppe Biazzo, Presidente di Unindustria, e Alessandro Usai, Presidente di ANICA.

La serata è proseguita con il talk “Comunicare l’impresa. L’impresa di comunicare”, che ha introdotto una
masterclass diretta da Andrea Minuz, docente de La Sapienza, nella quale giovani aspiranti sceneggiatori, registi e produttori son stati coinvolti in una simulazione di scrittura di un film d’impresa.

A chiudere la prima giornata, “#PFI Presenta: Raccontare la cultura d’impresa”, che ha visto una conversazione con autori, produttori e aziende, accompagnata dalla proiezione di due film inediti.

Le dichiarazioni

Per il Presidente del Premio Film Impresa, Giampaolo Letta: “Vedere istituzioni, aziende, giovani talenti e
professionisti del cinema dialogare attorno al tema della comunità e dell’innovazione significa ribadire un’idea che portiamo avanti fin dall’inizio: il racconto dell’impresa non è comunicazione accessoria, ma parte integrante della sua identità. Quando il cinema incontra il lavoro, emergono storie vere, capaci di restituire complessità, visione e futuro. Ed è proprio questo il senso del Premio: costruire uno spazio in cui queste storie possano prendere forma e diventare patrimonio condiviso”.

Giuseppe Biazzo, Presidente di Unindustria, ha dichiarato: “Il Premio Film Impresa è diventato, anno dopo anno, un luogo di incontro tra mondi diversi: imprese, creativi, istituzioni, finanza, giovani. Il film d’impresa racconta identità, valori, visione. Aiuta le aziende ad attrarre talenti, a dialogare con i mercati, a costruire reputazione. Ma soprattutto permette di far conoscere un’Italia che produce, innova, investe e crea lavoro”.

Il Direttore Artistico Mario Sesti si è invece soffermato sull’iniziativa della masterclass di scrittura: “Mettere in relazione la creatività cinematografica dei giovani talenti con l’esigenza degli imprenditori di raccontarsi in modo nuovo è forse la sfida più ambiziosa del Premio: siamo convinti che cinema e impresa debbano imparare a dialogare sempre più strettamente, perché è un confronto che arricchisce entrambi”.

Da sinistra a destra: Giuseppe Biazzo, Roberto Gualtieri, Mario Sesti, Giampaolo Letta, Simona Anelli

La quarta edizione di Premio Film Impresa proseguirà domani, martedì 3 marzo, con l’avvio delle proiezioni delle opere in concorso nelle tre aree principali (Area Doc I e II, a cura di UniCredit, Area Narrativa, a cura di Umana, e Area II&S: Innovation, Image & Sound, a cura di Almaviva Group) e con due proiezioni speciali: il film “Andata e Ritorno”, a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il docufilm “NUVOLA”, a cura del Gruppo Lavazza.


