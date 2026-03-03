Regno Unito, stretta sui social: al via “la consultazione più ambiziosa al mondo”

Centinaia di adolescenti testeranno divieti, limiti e coprifuoco digitale per valutare un possibile divieto ai social under 16.

Il governo britannico di Keir Starmer avvia una consultazione di tre mesi che potrebbe portare a un divieto dei social media per i giovanissimi, sul modello già adottato in Australia. Intanto partiranno test su centinaia di adolescenti per misurare l’impatto di restrizioni severe sull’uso dello smartphone.

L’iniziativa arriva a sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove tutele previste dall’Online Safety Act, ma l’esecutivo ritiene che “ci sia un consenso crescente sul fatto che serva fare di più”.

Tipi di restrizione

La prima fase coinvolgerà circa 150 ragazzi tra i 13 e i 15 anni, sottoposti a diverse restrizioni per misurare i loro effetti: divieto totale di accesso ai social media; limite massimo di un’ora al giorno sulle piattaforme; coprifuoco digitale notturno, con blocco dell’accesso nelle ore serali; valutazione di sonno, umore e attività fisica per misurare gli effetti delle restrizioni.

Intanto la consultazione pubblica analizzerà ulteriori possibili interventi dipendenza digitale e migliorare il benessere psicofisico dei minori. Tra questi ci sono: l’introduzione di un’età minima legale per l’accesso ai social, l’obbligo per le piattaforme di disattivare funzioni considerate “addictive”, come scroll infinito e riproduzione automatica, il rafforzamento dei sistemi di verifica dell’età; regole specifiche per l’uso di chatbot basati su intelligenza artificiale e valutazione dell’impatto delle piattaforme di gaming come Roblox.

Le associazioni pro-divieto

Tra i sostenitori della necessità del divieto agli under16 c’è la campagna Smartphone Free Childhood, che ha mobilitato 250mila genitori. Joe Ryrie, cofondatore del movimento, ha dichiarato: “Le mamme e i papà comuni sono stanchi di dover competere con algoritmi costruiti da aziende da mille miliardi di dollari.” E ha aggiunto: “Questa consultazione deve portare a limiti di età chiari per proteggere i bambini da piattaforme non sicure e garantire che la responsabilità ricada sulle aziende che progettano e traggono profitto da questi sistemi.”

Anche la Molly Rose Foundation, nata dopo il suicidio della quattordicenne Molly Russell, è a favore del divieto. “I genitori chiedono giustamente interventi, e hanno bisogno che il primo ministro faccia la scelta giusta” ha detto il suo direttore Andy Burrows che avverte però di tenersi lontano da soluzioni semplicistiche: “Seguire le prove è fondamentale, altrimenti si rischia di creare un falso senso di sicurezza.”

Le associazioni contrarie al divieto totale

La NSPCC teme che il divieto abbia effetti controproducenti, rischiando di “spingere gli adolescenti in angoli più oscuri e non regolamentati di internet”.

Sulla stessa linea la 5Rights Foundation, secondo cui le aziende tecnologiche non devono essere “sollevate dalle proprie responsabilità” da un divieto che molti ragazzi potrebbero aggirare facilmente.

La posizione del governo

La ministra per la scienza, l’innovazione e la tecnologia, Liz Kendall, sottolinea le preoccupazioni diffuse tra le famiglie: “Sappiamo che i genitori ovunque si interrogano su quanto tempo davanti allo schermo dovrebbero avere i loro figli, quando dovrebbero dare loro un telefono, cosa vedono online e quale impatto tutto questo stia avendo. Per questo stiamo chiedendo a bambini e genitori di partecipare a questa consultazione storica su come i giovani possano prosperare in un’epoca di rapido cambiamento tecnologico”.

Per questo, spiega il governo, la consultazione “va oltre il semplice divieto” e prende in considerazione coprifuoco, chatbot e gaming, trasmettendo così il messaggio che la regolazione dell’ambiente digitale per i ragazzi è una priorità centrale dell’agenda britannica.

Foto(Ansa): Keir Starmer