Per l’IA serve una visione d’insieme e condivisa per evitare frammentazioni accentuate dalle rivalità tra superpotenze, dice il segretario Onu. Ma – aggiunge – è una corsa contro il tempo

“L’intelligenza artificiale non aspetta”. E’ l’allarme lanciato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aprendo la prima riunione del nuovo gruppo scientifico internazionale indipendente sull’intelligenza artificiale creato dall’Assemblea generale dell’Onu.

Politica in rincorsa

Guterres ha rilevato come la tecnologia stia avanzando a una velocità vertiginosa, rimodellando economie e società, infiltrandosi nelle catene di approvvigionamento, nei sistemi sanitari, negli arsenali militari e nelle campagne elettorali. Il tutto mentre il mondo politico sta lottando per tenere il passo con una realtà che non aspetta nessuno.

“A chi pensa che ci stiamo muovendo troppo velocemente, direi semplicemente che non andremo mai più così lentamente come lo siamo oggi. Siamo davvero in una fase di forte accelerazione” ha aggiunto.

Serve visione d’insieme

Dal suo punto di vista, la questione non è più se l’IA trasformerà il mondo, ma secondo quali regole e a vantaggio di chi. “Nessun Paese, nessuna azienda e nessun ambito di ricerca può avere una visione d’insieme da solo”, ha sottolineato Guterres.

L’innovazione è transnazionale e il suo impatto è globale, ma le tensioni geopolitiche, i conflitti in corso e la competizione tecnologica “aggravano i rischi di una corsa senza garanzie”.

Per questo Guterres ha invitato ad “una comprensione globale condivisa dell’intelligenza artificiale; basata non sull’ideologia, ma sulla scienza; non sulla disinformazione, ma sulla conoscenza”.

Il gruppo Onu

È in quest’ottica che l’Assemblea Generale ha nominato un gruppo scientifico internazionale indipendente per orientare la governance globale dell’IA i cui membri prestano servizio a titolo personale, fornendo valutazioni scientifiche indipendenti da qualsiasi governo, azienda o istituzione, comprese le Nazioni Unite.

“Come l’intelligenza artificiale stessa, questo gruppo è impegnato in una corsa contro il tempo”, ha riconosciuto Guterres. Gli esperti dovranno definire rapidamente i loro metodi di lavoro, stabilire le priorità e fornire una prima valutazione sostanziale”.

L’obiettivo è impedire che la governance dell’IA si frammenti in regimi concorrenti, alimentati dalle rivalità tra potenze tecnologiche e che la regolamentazione arrivi troppo tardi, una volta che le architetture sono già state vincolate da scelte tecniche e commerciali irreversibili.