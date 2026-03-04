La Stampa passa a SAE. Gedi sigla accordo con gruppo di Leonardis

GEDI (gruppo Exor che fa capo a John Elkann) e il Gruppo SAE-Sapere Aude Editori guidato dal presidente e amministratore delegato Alberto Leonardis (foto), hanno firmato il contratto preliminare per la cessione de La Stampa.

L’annuncio arriva in una nota da Torino e Sassari dove si raccontano i contorni di un’operazione che coinvolge non solo il quotidiano, ma il sistema editoriale collegato.

Cosa comprende la cessione

L’accordo preliminare prevede infatti il trasferimento al Gruppo SAE – a cui fanno già capo La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara – di questi asset:

la testata La Stampa

le testate collegate

tutte le attività digitali

il centro stampa

la rete commerciale dedicata alla raccolta pubblicitaria locale

le attività di staff e di supporto alla redazione

L’acquisizione avverrà tramite un veicolo societario di nuova costituzione, controllato dal Gruppo SAE, con l’ingresso previsto di investitori legati al territorio del Nord Ovest.

Tempistiche e condizioni dell’operazione

Il perfezionamento della cessione è previsto entro il primo semestre del 2026. L’operazione resta subordinata all’espletamento delle procedure sindacali e burocratiche previste dalla normativa vigente.

Riunione del Cdr

Il Cdr della testata intanto ha comunicato che nel pomeriggio verrà convocata l’assemblea, mentre domani mattina è in programma un incontro con l’azienda.



“Care colleghe e colleghi, si legge nel testo inviato dal cdr ai giornalisti, L’azienda ci ha comunicato che è stata firmata la cessione a Sae. In mattinata arriverà un comunicato congiunto Gedi-Sae. E’ stato firmato un preliminare e la vendita avverrà entro il primo semestre dell’anno.

Abbiamo chiesto un incontro all’azienda, che avverrà domattina. Entro il pomeriggio convocheremo l’assemblea.”

Mollicone: Gedi venga a riferire in Parlamento

“Dopo la firma del contratto preliminare di cessione de ‘La Stampa’ tra il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae, invitiamo nuovamente i vertici di Gedi in Commissione Editoria della Camera per fornire i chiarimenti necessari”. Lo dichiara il presidente della Commissione Cultura ed editoria della Camera Federico Mollicone.

Fnsi: Sae dimostri la necessaria solidità economica

Alessandra Costante, segretaria della Fnsi, ha commentato l’annuncio dell’accordo – definito “cronaca di una cessione annunciata” -, promettendo attenzione da parte della federazione attenzione e sostegno alla redazione del quotidiano torinese.

“La Federazione nazionale della Stampa italiana vigilerà con la dovuta attenzione e anche un rigore maggiore su ogni passaggio di questa cessione per numerosi motivi, ma essenzialmente perché è stata preceduta da indiscrezioni sulla consistenza economica del Gruppo acquirente, che ai tavoli sindacali dovrà dimostrare la capacità di pagare gli stipendi e mantenere l’occupazione tanto dei giornalisti quanto dei non giornalisti”, ha detto.

“Nonostante qualche ravvedimento in corsa la gestione Sae sul Tirreno, quotidiano molto meno complicato della Stampa, ha mostrato limiti del management del Gruppo acquirente. E oggi, alla vigilia della chiusura del piano di crisi che scadrà il 31 marzo, alla testata livornese già si sentono ventilare ipotesi di cassa integrazione al 40%, come ben sa l’Associazione Stampa Toscana”.

La Fnsi “sarà al fianco dell’Assostampa Subalpina e dei colleghi del Cdr della Stampa nella richiesta di un piano industriale, economico, progettuale ed editoriale solido, degno della tradizione della Stampa. Così come ci auguriamo – ha concluso Costante – che tutta questa operazione, compresa la cessione degli asset di Repubblica, per i quali Gedi sta trattando con l’imprenditore greco Kyriakou, non costituisca un cambio di posizionamento editoriale che avrebbe ripercussioni negative sul pluralismo dell’informazione”.