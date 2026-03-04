Scuderia GBK, il progetto di Alessandro Borghese ospita Lorenzo De Luca

Scuderia GBK è il nuovo progetto dello chef Alessandro Borghese dedicato al mondo dei cavalli che organizza un nuovo appuntamento della GBK Academy con il cavaliere Lorenzo De Luca. Lo stage si svolge il 20 e 21 aprile al Centro Ippico Lombardo di Milano, in via Fetonte 21.

L’iniziativa prevede due giornate dedicate alla tecnica e alla formazione nel salto ostacoli, con l’obiettivo di offrire a cavalieri e amazzoni un’occasione di crescita sportiva.

Due giornate di formazione con uno dei protagonisti del salto ostacoli

Lo stage è aperto a cavalieri e amazzoni in possesso di brevetto, primo e secondo grado, ed è rivolto anche ai cavalli giovani. Grazie al supporto degli sponsor che affiancano il progetto, ogni partecipante riceve dotazioni tecniche. Tra i marchi coinvolti figurano Kep Italia, Tech Stirrups, Mascheroni Selleria, DeNiroBootCo e Cortal Horse. Lo stage con Lorenzo De Luca rientra nel calendario di appuntamenti della GBK Academy, che organizza incontri con tecnici, campioni olimpici e protagonisti del salto ostacoli internazionale. L’obiettivo è preparare i giovani talenti alle sfide dello sport a livello agonistico, oltre che di condividere metodo ed esperienza.

Il progetto Scuderia GBK

Scuderia GBK nasce dall’iniziativa dello chef Alessandro Borghese e dei suoi soci con l’intento di unire la passione per l’equitazione a una visione imprenditoriale legata alla gestione degli asset equestri. Tra le attività del progetto figurano la ricerca del cavallo più adatto alle diverse esigenze sportive, la vendita e l’affitto di equini selezionati nei principali centri europei, l’allenamento di cavalli giovani e il supporto alla crescita agonistica di cavalieri e amazzoni.