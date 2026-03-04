Si chiude la quarta edizione del Premio film impresa. Castellitto, PIF e Tornatore tra i premiati

Si è conclusa stasera a Roma la quarta edizione del Premio Film Impresa, manifestazione organizzata da Unindustria che, nel corso di tre giornate, ha riunito imprese, istituzioni, autori e professionisti dell’audiovisivo attorno al racconto cinematografico dell’impresa. Il Presidente Giampaolo Letta, il Direttore Artistico Mario Sesti e il Presidente della giuria Sergio Castellitto hanno premiato i film e cortometraggi dedicati al racconto delle imprese, delle loro persone e dei loro territori.

Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Narrativa a cura di Umana è stato assegnato a “Il viaggio è appena iniziato” di Riccardo Calamandrei, prodotto dalla Cooperativa Trasporti di Riolo Terme.

Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Documentaria a cura di UniCredit è stato assegnato a “Storia di una leggenda. Pininfarina” di Flavia Triggiani e Marina Loi, prodotto da Flair Media Production e Rai Documentari per Pininfarina.

Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Innovation, Image & Sound a cura di Almaviva Group è stato assegnato a “L’archivio del domani” di Giulio Pipitone, prodotto dalla sede Lombardia del Centro Sperimentale di cinematografia per Fondazione EOS.

Momenti centrali della serata sono stati i riconoscimenti speciali conferiti a Sergio Castellitto e a PIF, nome d’arte dell’attore, regista e giornalista Pierfrancesco Diliberto. A PIF è stato assegnato il Premio Edison Ermanno Olmi. “Un imprenditorie italiano è senza dubbio più bravo di uno americano, già solo per il fatto di doverlo fare in Italia…” ha sintetizzato con una battuta l’artista siciliano. Il riconoscimento è stato consegnato da Elisabetta Olmi, produttrice cinematografica, e da Simone Nisi, executive

vice president Institutional Affairs, Regulatory and Climate Change Edison.

A Castellitto è stato invece conferito il Premio Speciale alla Carriera. L’attore ha lanciato un appello alle aziende: “Al mondo delle imprese dico: finanziatelo il cinema! Con o senza tax credit…”. Il premio è stato consegnato da Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale.

Nel corso della serata è stato assegnato il Premio Speciale alla Creatività al regista Giuseppe Tornatore per il docufilm “Brunello, il visionario garbato”. Il premio è stato consegnato dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

La cerimonia di premiazione del Premio Film Impresa

“Il Premio cresce sempre di più. Avviciniamo il mondo del cinema a quello delle imprese”. Le parole di Sesti e Letta a Prima Comunicazione

Da sinistra: Giampaolo Letta, Sergio Castellitto, Monica Lucarelli, Giuseppe Biazzo

Così il Direttore Artistico Mario Sesti a Prima Comunicazione:

“In questi quattro anni la qualità dei progetti presentati per il Premio è andata in crescendo. E anche la quantità: siamo diventati sempre più conosciuti e abbiamo ricevuto sempre più proposte. Nei progetti di quest’anno abbiamo individuato alcune linee tematiche principali. Uno di questi è uno sguardo privilegiato alle giovani generazioni. I film servono infatti alle imprese anche ad attirare nuovi giovani talenti. Abbiamo poi visionato numerosi progetti provenienti dal mondo del farmaceutico e della sanità. In questi casi il racconto si fa più toccante, a volte drammatico, e la costruzione cinematografica più robusta.”

Il Presidente del Premio, Giampaolo Letta, ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti di questa quarta edizione. Il Premio ormai è definitivamente sbocciato. In questi tre giorni tantissime persone hanno frequentato il Cinema Quattro Fontane e hanno seguito le proiezioni in streaming.

Cresce sempre più anche il numero di aziende che scelgono di produrre film per raccontare loro stesse, la loro creatività, le loro idee, il coraggio dei loro imprenditori e il rapporto con i territori. Ed è quasi un paradosso che in un’epoca in cui tutto è più corto e frammentato si senta così forte la necessità e il piacere di raccontarsi con formati lunghi.

Uno degli obiettivi di Premio Film Impresa è quello di avvicinare il mondo dell’audiovisivo con il mondo delle imprese. Speriamo con questa manifestazione di fare da volano per le aziende dentro e fuori dall’industria del cinema. Sappiamo che il racconto del reale e delle imprese è anche una strada sempre più utilizzata dai giovani per avvicinarsi al mestiere del cinema: approcciandolo con una tipologia di contenuti diversa da quella della finzione”.

Foto di copertina: Giampaolo Letta, Sergio Castellitto, Monica Lucarelli, Mario Sesti